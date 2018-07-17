В городском округе Подольск электричка столкнулась с автомашиной. Пострадали два человека: водитель и пассажир легковушки.

В городском округе Подольск электричка столкнулась с автомашиной. Пострадали два человека: водитель и пассажир легковушки. С различными травмами они доставлены в больницу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Инцидент произошел на 55-м километре Московской железной дороги. Железнодорожные пути и контактная сеть повреждений в результате аварии не получили. Обстоятельства ЧП сейчас выясняются.