Стали известны детали конфликта между россиянином и украинцем, приведшего к смерти последнего. Выяснилось, что отечественный турист не избивал жителя Незалежной.

Стали известны детали конфликта между россиянином и украинцем, приведшего к смерти последнего. Выяснилось, что отечественный турист не избивал жителя Незалежной.Совладелец гостиничного комплекса в Турции рассказал, что россиянин пробрался на территорию отеля, где находился украинский турист Андрей Сова. После этого отдыхающие пошли смотреть со всеми футбол на террасу. "Наши пляжи расположены рядом. В тот вечер он прошел на наш пляж, и вместе с украинцем они пошли смотреть футбол. Мы, конечно, его не выгоняли, хотя он нарушил правила", – объяснил предприниматель..Источник уточнил, что конфликт между украинцем и россиянином принял серьезные обороты после словесной перепалки. Затем Похвальный толкнул Сову, и тот ударился головой о твердую поверхность. "Его сразу задержала охрана нашего отеля, и затем мы передали его в руки правоохранителей", – заявил управляющий гостиничным комплексом.Также стало известно, что россиянин заплатил более тысячи долларов, чтобы выйти на свободу под залог и продолжить отдых, передает ТСН. Однако позже его вновь арестовали и отправили в тюрьму ожидать cуда. По последним данным, похвальному грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.Представитель туристической компании Мавлюд Маржанов, в свою очередь, опроверг слухи о том, что турки отказались лечить украинца бесплатно. Он объяснил, что больница была обязана принять пострадавшего, так как он поступил в медучреждение с кровотечением.Андрей Сова скончался от полученной травмы 15 июля. Его тело должны доставить спецбортом на Украину.