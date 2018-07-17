Соблюдение несложных рекомендаций поможет вам, совершая прогулку в лес, не попасть в экстремальную ситуацию.

С наступлением грибного сезона большинство граждан выезжают в лесные массивы, но нередки случаи, когда долгожданные походы заканчиваются весьма печально. Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких от неприятностей, нужны элементарные первоначальные знания перед походом в лес.Прежде всего, необходимо предупредить своих родных о том, куда вы направляетесь, сообщить о маршруте и ориентировочном времени возвращения. Старайтесь не ходить за грибами или ягодами в одиночку, даже если уверены в том, что хорошо знакомы с местностью.Перед походом в лес старайтесь выбрать непромокаемую, желательно яркую одежду. Обязательно возьмите с собой мобильный телефон, перед выходом полностью зарядите его аккумулятор и пополните баланс. Возьмите с собой фонарик, спички и компас.Нельзя забывать о том, что поход в лес – это сильные физические нагрузки, поэтому в лесу состояние может ухудшиться. Следует заранее позаботиться о необходимых медикаментах и запасе воды, особенно пожилым людям.Если же вы все-таки заблудились, прежде всего, не стоит поддаваться панике. Остановитесь и подумайте, откуда вы пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак.Мобильный телефон уже не раз помогал установить местонахождение заблудившихся грибников. Незамедлительно свяжитесь со специалистами оперативных служб по номеру «112» (для всех операторов) и попытайтесь объяснить свое местонахождение.Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет вам, совершая прогулку в лес, не попасть в экстремальную ситуацию.