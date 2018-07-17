Житель американского штата Миннесота Дэвид Мартинез устроил своей жене порноместь. Причиной стало ее заявление в полицию о домашнем насилии.

Житель американского штата Миннесота ДэвидМартинез устроил своей жене порноместь. Причиной стало ее заявление в полицию одомашнем насилии.Политик,баллотирующийся в городской совет Сент-Пола, не нашел ничего лучше, как разместитьна сайте своей предвыборной кампании фото своей обнаженной супруги. Правда,через некоторое время мужчина ее удалил.В своем заявлении в правоохранительные органы женщина указала,что Мартинез неоднократно против ее воли принуждал ее к сексу и применял к ней силу.При этом несчастная просила передать ей опеку над восьмилетней дочерью и десятилетнимсыном. Ее просьба была удовлетворена, сообщает New York Daily News.Также американка сообщала, что ее супругу ставили диагноз "депрессия".Ее терпению пришел конец 4 июля, когда муж выгнал ее с детьми из дома – женщинавызвала полицию.Сам Мартинез обвинения супруги отрицает. Политик заявил, что женщинавсе врет, и он в шоке от ее поведения.Мужчине все-таки не поверили, заведя на него дело. Кроме того, мэрСент-Пола призвал Мартинеза выйти из гонки за место в городском совете.Кроме того,оказалось, что американец и раньше привлекал к себе внимание правоохранителей.Так, ранее ему уже предъявляли обвинения в хулиганстве.