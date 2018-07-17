Житель американского штата Миннесота Дэвид
Мартинез устроил своей жене порноместь. Причиной стало ее заявление в полицию о
домашнем насилии.
Житель американского штата Миннесота Дэвид
Мартинез устроил своей жене порноместь. Причиной стало ее заявление в полицию о
домашнем насилии.
Политик,
баллотирующийся в городской совет Сент-Пола, не нашел ничего лучше, как разместить
на сайте своей предвыборной кампании фото своей обнаженной супруги. Правда,
через некоторое время мужчина ее удалил.
В своем заявлении в правоохранительные органы женщина указала,
что Мартинез неоднократно против ее воли принуждал ее к сексу и применял к ней силу.
При этом несчастная просила передать ей опеку над восьмилетней дочерью и десятилетним
сыном. Ее просьба была удовлетворена, сообщает New York Daily News.
Также американка сообщала, что ее супругу ставили диагноз "депрессия".
Ее терпению пришел конец 4 июля, когда муж выгнал ее с детьми из дома – женщина
вызвала полицию.
Сам Мартинез обвинения супруги отрицает. Политик заявил, что женщина
все врет, и он в шоке от ее поведения.
Мужчине все-таки не поверили, заведя на него дело. Кроме того, мэр
Сент-Пола призвал Мартинеза выйти из гонки за место в городском совете.
Кроме того,
оказалось, что американец и раньше привлекал к себе внимание правоохранителей.
Так, ранее ему уже предъявляли обвинения в хулиганстве.