Владимира Путина назвали президентом Украины. Пока допустивший ошибку украинский телеканал правит статью на своем сайте, пользователи Сети интересуются – а куда дели Порошенко?

Владимира Путина назвали президентом Украины. Покадопустивший ошибку украинский телеканал правит статью на своем сайте,пользователи Сети интересуются – а куда дели Порошенко?Российского лидера Владимира Путина произвел в президентыУкраины телеканал "Эспрессо". Такая запись появилась в Twitter канала, в анонсевстречи президентов России и США в Хельсинки. На сайте СМИ ошибку ужеисправили, однако пользователи успели вдоволь посмеяться и оставить множествоехидных комментариев."Встреча президента США Дональда Трампа с президентомУкраины Владимиром Путиным началась на час позже запланированного срока",– гласила запись в соцсети."Путин уже президент Украины? А Порось где? Уже бежал?",– поинтересовался тут же один из пользователей. "Аваков уже видел? Оценил?",– спросил другой комментатор, намекая, что телеканалу придется объясняться с властями.Не могли пройти мимо такого поста российские читатели."Наши не просто в городе. Наши везде", – предупредил один из россиян."Мы своего Путина не отдадим! Сами своего выращивайте!", – цитирует другую читательницу .Переговоры президента России Владимира Путина с главой СШАДональдом Трампом прошли 16 июля в Хельсинки. Американский президентположительно отозвался о встрече – за что в США на него обрушился шквалкритики. Вмешался даже экс-губернатор Калифорнии. Арнольд Шварценеггер назвал Трампа " маленькоймокрой макарониной", напоминает