Владимира Путина назвали президентом Украины. Пока
допустивший ошибку украинский телеканал правит статью на своем сайте,
пользователи Сети интересуются – а куда дели Порошенко?
Владимира Путина назвали президентом Украины. Пока
допустивший ошибку украинский телеканал правит статью на своем сайте,
пользователи Сети интересуются – а куда дели Порошенко?
Российского лидера Владимира Путина произвел в президенты
Украины телеканал "Эспрессо". Такая запись появилась в Twitter канала, в анонсе
встречи президентов России и США в Хельсинки. На сайте СМИ ошибку уже
исправили, однако пользователи успели вдоволь посмеяться и оставить множество
ехидных комментариев.
"Встреча президента США Дональда Трампа с президентом
Украины Владимиром Путиным началась на час позже запланированного срока",
– гласила запись в соцсети.
"Путин уже президент Украины? А Порось где? Уже бежал?",
– поинтересовался тут же один из пользователей. "Аваков уже видел? Оценил?",
– спросил другой комментатор, намекая, что телеканалу придется объясняться с властями.
Не могли пройти мимо такого поста российские читатели.
"Наши не просто в городе. Наши везде", – предупредил один из россиян.
"Мы своего Путина не отдадим! Сами своего выращивайте!", – цитирует другую читательницу .
Переговоры президента России Владимира Путина с главой США
Дональдом Трампом прошли 16 июля в Хельсинки. Американский президент
положительно отозвался о встрече – за что в США на него обрушился шквал
критики. Вмешался даже экс-губернатор Калифорнии. Арнольд Шварценеггер назвал Трампа " маленькой
мокрой макарониной", напоминает