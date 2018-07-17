Встреча президента России Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа в Хельсинки вызвала в Незалежной истерику. В Киеве ищут в прошедшем российско-американском саммите в основном лишь негатив.

Встреча президента России Владимира Путинаи американского коллеги Дональда Трампа в Хельсинки вызвала в Незалежнойистерику. В Киеве ищут в прошедшем российско-американском саммитев основном лишь негатив.На пресс-конференции двух лидеровпрозвучали полярные заявления по Крыму. И сразу в украинских СМИначалась паника. "Путин никак не успокоится", "Путин между двумяпоражениями", "От Хельсинки до Каддафи: холодный душ для Путина", -это лишь некоторые заголовки.По словам политолога Владимира Жарихина,такая реакция близких к действующей власти журналистов незалежной вполне ожидаема."В Хельсинки ситуация на Украине, если и упоминаласьпрезидентами России и США, то мимоходом, вскользь.И то лишь в связи с Донбассом… Но в Киевеубеждены, что в настоящее время именно их "незалежная" "пуп Земли".И как это ничего про них не сказать?", – цитирует политолога "Свободная пресса".Эксперт отметил, что Путин с Трампом встретились, чтобыобсудить насущные глобальные мировые проблемы. По словам Жарихина, всепроисходящее на Украине – дело рук самой местной власти.Напомним, президенты России и США встретились вХельсинки 16 июля. На итоговой пресс-конференции оба лидера отметили, чтобеседа прошла успешно. Трамп напомнил, что даже во время холодной войныотношения двух стран не были такими плохими, но подчеркнул, что это изменилосьс началом саммита в столице Финляндии.Ранее президент Украины Петр Порошенко, в преддверии встречи Путина и Трампа, попросил через американкие СМИ американского лидера вернуть Путина на "путь истинный". Он заявлял, чтопереговоры глав двух государств – это очередное подтверждение того, что Украина находится на острие европейской и мировой политики.