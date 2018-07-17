Встреча президента России Владимира Путина
и американского коллеги Дональда Трампа в Хельсинки вызвала в Незалежной
истерику. В Киеве ищут в прошедшем российско-американском саммите
в основном лишь негатив.
Встреча президента России Владимира Путина
и американского коллеги Дональда Трампа в Хельсинки вызвала в Незалежной
истерику. В Киеве ищут в прошедшем российско-американском саммите
в основном лишь негатив.
На пресс-конференции двух лидеров
прозвучали полярные заявления по Крыму. И сразу в украинских СМИ
началась паника. "Путин никак не успокоится", "Путин между двумя
поражениями", "От Хельсинки до Каддафи: холодный душ для Путина", -
это лишь некоторые заголовки.
По словам политолога Владимира Жарихина,
такая реакция близких к действующей власти журналистов незалежной вполне ожидаема.
"В Хельсинки ситуация на Украине, если и упоминалась
президентами России и США, то мимоходом, вскользь.
И то лишь в связи с Донбассом… Но в Киеве
убеждены, что в настоящее время именно их "незалежная" "пуп Земли".
И как это ничего про них не сказать?", – цитирует политолога "Свободная пресса".
Эксперт отметил, что Путин с Трампом встретились, чтобы
обсудить насущные глобальные мировые проблемы. По словам Жарихина, все
происходящее на Украине – дело рук самой местной власти.
Напомним, президенты России и США встретились в
Хельсинки 16 июля. На итоговой пресс-конференции оба лидера отметили, что
беседа прошла успешно. Трамп напомнил, что даже во время холодной войны
отношения двух стран не были такими плохими, но подчеркнул, что это изменилось
с началом саммита в столице Финляндии.
Ранее президент Украины Петр Порошенко, в преддверии встречи Путина и Трампа, попросил через американкие СМИ американского лидера вернуть Путина на "путь истинный". Он заявлял, чтопереговоры глав двух государств – это очередное подтверждение того, что Украина находится на острие европейской и мировой политики.