Лавовая бомба, размером с баскетбольный мяч, пробила дыру в крыше прогулочного кораблика, на котором находилось 29 экскурсантов и три члена экипажа. В результате инцидента пострадали 23 человека, 13 из них были доставлены в больницу. Момент попадания запечатлел один из туристов.

В сети размещены кадры, сделанные одним из туристов, во время лавового выброса, произошедшего на Гавайях в минувший понедельник, 16 июля.Прогулочное судно, на борту которого находилось 29 экскурсантов и три члена экипажа, в рамках "лавового тура" подошло к тому месту, где лава попадает в океан.В этот момент произошел взрыв и куски породы начали разлетаться в разные стороны. Один из них, размером с баскетбольный мяч, пробил крышу кораблика с туристами.В результате точного попадания пострадали 23 человека – 13 из них были госпитализированы, еще 10 получили необходимую медицинскую помощь по прибытии в порт. Самой серьезной травмой оказался перелом бедра у одной из туристок.Напомним, что вулкан Килауэа на Гавайях считается одним из самых активных на планете. В результате текущего извержения, начавшегося в мае этого года, инфраструктуре острова был нанесен серьезный ущерб — уничтожены сотни домов, автомобилей, повреждены линии электропередач и дорог. Часть жителей пришлось эвакуировать из опасной зоны.