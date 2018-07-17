Современный соискатель чаще всего не тратит время на походы к работодателям и изучение газетных объявлений.

Большинство из них используют самый эффективный и популярный ресурс для этой цели - интернет. В Сети существует немало специализированных сайтов, которые созданы для помощи специалистам и работодателям. Кроме того, искать работу можно на тематических форумах, в соцсетях, на официальных ресурсах компаний и т.п.

Учитывая, что первое знакомство с соискателем происходит удаленно, без возможности личного общения, ключевую роль приобретает такой инструмент, как резюме. Именно оно способно привлечь потенциального работодателя и заставить его назначить кандидату собеседование. Поэтому к его оформлению и содержанию стоит подходить очень ответственно. И одним из важнейших пунктов резюме, конечно же, является опыт работы.

На основе информации, которая описана в данном разделе, работодатель составляет впечатление о профессиональных качествах специалиста, его навыках и умениях. При этом, если список рабочих мест достаточно большой, то лучше не описывать их все, будет достаточно основных за последние несколько лет. При этом эксперты портала поиска вакансий Jobsora.com (http://ru.jobsora.com/vladimir) рекомендуют останавливаться на тех должностях, которые напрямую связаны с желаемой вакансией.

Рассказывая об опыте работы, стоит указать, в каких именно компаниях работал специалист, и что входило в его должностные обязанности. Желательно привести достижения на предыдущей должности: выполнение или перевыполнение плана, повышение эффективности, внедрение новых производственных решений и т.п. Будет очень хорошо, если при этом автор будет опираться на конкретные цифровые показатели.

Если в своей работе специалист использовал специальное программное обеспечение, инструменты, технологии, то стоит указать это и в резюме. Обязательно следует правильно и конкретно описать должность на предыдущем месте деятельности. При этом стоит избегать неточностей и сокращений, профессиональных терминов.

Соискателям, которые пока имеют небольшой опыт работы либо вообще не могут ним похвастаться, стоит рассказать о своих достижениях в учебе. Кроме того, нелишним будет сообщить о пройденной стажировке, участии в различных проектах в данной сфере деятельности, победе в конкурсах и т.п. Это должно показать работодателю, что перед ним молодой специалист, который стремится развиваться в выбранной профессии, и уже показал себя с хорошей стороны.