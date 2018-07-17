Развод актрисы Натальи Громушкиной шокировал кинотусовку. Теперь
в кулуарах судачат, что звезда оставила 36-летнего мужа Илью Оболонкова ради
артиста Александра Домогарова.
Развод актрисы Натальи Громушкиной шокировал кинотусовку. Теперь
в кулуарах судачат, что звезда оставила 36-летнего мужа Илью Оболонкова ради
артиста Александра Домогарова.
Наталья рассказала журналистам, что в бешенстве от того, что
информация о ее расставании с супругом попала в СМИ. "Приеду в Москву, буду
устраивать скандал! Да, мы с Ильей расстались, но это, во-первых, произошло не
вчера, а во-вторых, подано в прессе некорректно. Мы по-прежнему близкие люди",
– цитирует артистку .
Как сообщает издание, еще до брака с Оболонковым Громушкина
несколько лет жила с Домогаровым. Она была без памяти влюблена в Александра, и,
по словам друзей артистки, продолжает испытывать к нему сильные чувства. И
именно из-за влечения к экс -возлюбленному ее нынешний брак распался. Поэтому,
возможно, вскоре отношения Натальи и Александра возобновятся.
Другая зазноба Домогарова Айгуль Мильштейн, рассказала
газетчикам, что даже после расставания артисты не прекращали встречаться. "Она
и после развода никак не могла оставить Сашу в покое. Бывала у него дома", – сообщила
Айгуль.
Добавим, Брак Громушкиной и Домогарова продлился пять лет, а
развод наделал много шума в прессе. Наталья уверяла, что ее сын Гордей является ребенком Александра, однако артист не признавал отцовства и настаивал на процедуре-ДНК.
Исследование показало, что Домогаров не является кровным родственником мальчику.
Позже звезда познакомилась с Ильей Оболонковым. Мужчина принял Гордея как своего, а после Наталья
родила ему дочь Илиану. Их брак
продлился более шести лет. "Так получилось, что наши супружеские отношения
постепенно исчерпали себя", – сообщила 42-летняя артистка журналистам StarHit.
Актриса отметила, что и она, и ее уже бывший муж еще очень молоды, поэтому в
состоянии найти новую любовь.