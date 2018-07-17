Развод актрисы Натальи Громушкиной шокировал кинотусовку. Теперь в кулуарах судачат, что звезда оставила 36-летнего мужа Илью Оболонкова ради артиста Александра Домогарова.

Развод актрисы Натальи Громушкиной шокировал кинотусовку. Теперьв кулуарах судачат, что звезда оставила 36-летнего мужа Илью Оболонкова радиартиста Александра Домогарова.Наталья рассказала журналистам, что в бешенстве от того, чтоинформация о ее расставании с супругом попала в СМИ. "Приеду в Москву, будуустраивать скандал! Да, мы с Ильей расстались, но это, во-первых, произошло невчера, а во-вторых, подано в прессе некорректно. Мы по-прежнему близкие люди",– цитирует артистку .Как сообщает издание, еще до брака с Оболонковым Громушкинанесколько лет жила с Домогаровым. Она была без памяти влюблена в Александра, и,по словам друзей артистки, продолжает испытывать к нему сильные чувства. Иименно из-за влечения к экс -возлюбленному ее нынешний брак распался. Поэтому,возможно, вскоре отношения Натальи и Александра возобновятся.Другая зазноба Домогарова Айгуль Мильштейн, рассказалагазетчикам, что даже после расставания артисты не прекращали встречаться. "Онаи после развода никак не могла оставить Сашу в покое. Бывала у него дома", – сообщилаАйгуль.Добавим, Брак Громушкиной и Домогарова продлился пять лет, аразвод наделал много шума в прессе. Наталья уверяла, что ее сын Гордей является ребенком Александра, однако артист не признавал отцовства и настаивал на процедуре-ДНК.Исследование показало, что Домогаров не является кровным родственником мальчику.Позже звезда познакомилась с Ильей Оболонковым. Мужчина принял Гордея как своего, а после Натальяродила ему дочь Илиану. Их бракпродлился более шести лет. "Так получилось, что наши супружеские отношенияпостепенно исчерпали себя", – сообщила 42-летняя артистка журналистам StarHit.Актриса отметила, что и она, и ее уже бывший муж еще очень молоды, поэтому всостоянии найти новую любовь.