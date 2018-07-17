Госдума во втором чтении приняла законопроект, усиливающий защиту прав дольщиков. В частности, документ вводит новый состав административного правонарушения, связанного с необоснованным принятием или отказом в выдаче разрешения на строительство.

Госдума во втором чтении приняла законопроект, усиливающий защиту прав дольщиков. В частности, документ вводит новый состав административного правонарушения, связанного с необоснованным принятием или отказом в выдаче разрешения на строительство.Законопроект, принятый во втором чтении на заседании Госдумы 17 июля поможет предотвратить появление новых проблемных объектов в России, считает руководитель рабочей группы президиума генсовета партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков, первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.аконодательная инициатива предусматривает ответственность за неразмещение или некорректное размещение информации в единой информационной системе жилищного строительства, а также административную ответственность за необоснованное принятие или отказ в выдаче разрешения на строительство даже если в подобных действиях не содержится уголовно наказуемого деяния.Законопроект должен заметно улучшить ситуацию в строительной сфере страны. "Введение административной ответственности поможет предотвратить появление новых проблемных объектов еще на этапе проектирования. Выдавая разрешение на строительство, должностное лицо будет понимать, что в случае наступления негативных последствий для обманутых дольщиков, это коснется и лично его", – подчеркнул Александр Сидякин."Речь не идет о том, что было совершено умышленное уголовно наказуемое деяние, но вопросов к обоснованности и прозрачности разрешительной документации на строительство быть не должно", – добавил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.В соответствии редакции законопроекта ко второму чтению, статья Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости" (14.28) дополняется частью шестой. Она гласит, что на должностных лиц органов, осуществляющих региональный государственный контроль в сфере строительства может быть наложен административный штраф в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. В соответствии с проектируемыми нормами, изменения в текст статьи вступят в силу с 1 октября 2018 года.