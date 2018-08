Китайский производитель мобильных аксессуаров Sanfeng опубликовал рендеры будущих смартфонов Apple, одетых в противоударные чехлы. На изображениях запечатлены две из трех ожидаемых моделей: недорогой iPhone 9 с 6,1-дюймовым ЖК-экраном и iPhone 9 Plus с 6,5-дюймовый OLED-дисплеем.

Китайский производитель мобильных аксессуаров Sanfeng опубликовал рендеры будущих смартфонов Apple, "одетых" в противоударные чехлы. На изображениях запечатлены две из трех ожидаемых моделей: "недорогой" iPhone 9 с 6,1-дюймовым ЖК-экраном и iPhone 9 Plus с 6,5-дюймовый OLED-дисплеем.Рендеры, в целом, не противоречит прошлым утечкам. iPhone 9 позаимствует дизайн прошлогоднего iPhone X, включая фирменную "челку", а экран для него изготовит японская Japan Display. Не исключается, что "девятка" получит дисплейную технологию, похожую на MLCD+ у LG G7: она обеспечит максимальную яркость ЖК-панели в 1000 нит, не потребляя при этом больше энергии.Датчика Touch ID, судя по изображениям, у нового "айфона" не будет. Разблокировка устройства и авторизация платежей будут целиком возложены на систему биометрической идентификации по лицу Face ID — как на iPhone X. Однако камеру iPhone 9 получит только одну, а значит, функций зума без потери качества и портретного режима у него не будет.iPhone 9 Plus окажется самым крупным в истории "айфоном". Ему прочат экран 6,5 дюйма, безрамочный дизайн и выемку в стиле iPhone X, а также двойную камеру, которая будет расположена вертикально. Ожидаемые габариты устройства: 157,5 х 77,4 x 7,7 мм.По предварительным данным, iPhone 9 оценят в $650. 9 Plus, скорее всего, будет стоить дороже прошлогоднего iPhone X ($999), сообщает GizmoChina.”СМИ: Apple выпустит iPhone в четырех новых цветах читайте также