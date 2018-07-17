Президент России известил о последствиях
присоединения Украины и Грузии к НАТО. По словам Владимира Путина, наша страна
отреагирует крайне негативно.
Президент России известил о последствиях
присоединения Украины и Грузии к НАТО. По словам Владимира Путина, наша страна
отреагирует крайне негативно.
Глава
государства отметил, что Североатлантический альянс может
работать с этими странами в двустороннем формате. При этом, добавил Путин, НАТО
не обязательно принимать их в свои ряды.
Также российский лидер прокомментировал сообщения о наличии у Кремля
компромата на президента США Дональда Трампа. Владимир Путин в который раз
опроверг эту информацию, назвав обвинения в попытках вмешаться в ход
американских выборов смешными.
Президент России подчеркнул, что наше государство не смогло бы
организовать слежку за всеми финансовыми магнатами США, поскольку для этого у
страны просто недостаточно ресурсов.
"У нас недостаточно людей для организации
тотального контроля. Это не входит в наши планы", – цитирует Путина
американский телеканал Fox News.
В свою очередь украинский лидер Петр Порошенко
прокомментировал итоги визита в Брюссель и участия в саммите НАТО. По его словам,
никто не вправе препятствовать желанию Незалежной стать членом альянса. При
этом он пригрозил тем, кто осмелится это сделать, изоляцией.
Отметим, курс
на вступление в НАТО Киев взял еще в июне 2017 года. Но в марте 2018 года
спецпредставитель Госдепа США по
делам Украины Курт Волкер заявил, что страна к этому не готова.
Что касается
Грузии, то генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
заявил на саммите альянса, что впечатлен реформами Тбилиси. Вместе с тем, он
назвал отношения военно-политического блока с этой страной уникальными, важными
и дружескими. По его словам, Грузия станет членом НАТО.