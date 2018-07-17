Президент России известил о последствиях присоединения Украины и Грузии к НАТО. По словам Владимира Путина, наша страна отреагирует крайне негативно.

Президент России известил о последствияхприсоединения Украины и Грузии к НАТО. По словам Владимира Путина, наша странаотреагирует крайне негативно.Главагосударства отметил, что Североатлантический альянс можетработать с этими странами в двустороннем формате. При этом, добавил Путин, НАТОне обязательно принимать их в свои ряды.Также российский лидер прокомментировал сообщения о наличии у Кремлякомпромата на президента США Дональда Трампа. Владимир Путин в который разопроверг эту информацию, назвав обвинения в попытках вмешаться в ходамериканских выборов смешными.Президент России подчеркнул, что наше государство не смогло быорганизовать слежку за всеми финансовыми магнатами США, поскольку для этого устраны просто недостаточно ресурсов."У нас недостаточно людей для организациитотального контроля. Это не входит в наши планы", – цитирует Путинаамериканский телеканал Fox News.В свою очередь украинский лидер Петр Порошенкопрокомментировал итоги визита в Брюссель и участия в саммите НАТО. По его словам,никто не вправе препятствовать желанию Незалежной стать членом альянса. Приэтом он пригрозил тем, кто осмелится это сделать, изоляцией.Отметим, курсна вступление в НАТО Киев взял еще в июне 2017 года. Но в марте 2018 годаспецпредставитель Госдепа США поделам Украины Курт Волкер заявил, что страна к этому не готова.Что касаетсяГрузии, то генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбергзаявил на саммите альянса, что впечатлен реформами Тбилиси. Вместе с тем, онназвал отношения военно-политического блока с этой страной уникальными, важнымии дружескими. По его словам, Грузия станет членом НАТО.