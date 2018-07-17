Звездный ведущий телепрограммы Поедем, поедим! на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он делится секретами приготовления традиционного национального чеченского блюда – лепешки холтмаш.

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он делится секретами приготовления традиционного национального чеченского блюда – лепешки холтмаш.Вам понадобится: 500граммов кукурузноймуки, 100 граммов пшеничной муки, 250 мл воды, 50 граммов растительного масла, 100граммов крапивы, 100 граммов черемши, 100 граммов творога, соль и перец – по вкусу.Способ приготовленияМелко нарезаем крапивуи черемшу, обжариваем на растительном масле. После смешиваем с творогом, добавляемнемного масла и перемешиваем.Замешиваем муку сводой. Лепим небольшие лепешки и помещаем на них начинку, обворачиваем тестом иплотно скрепляем, похлопывая руками придаем форму оладушки.Лепешки отправляемв кипящую подсоленную воду и варим примерно 20 минут.Время приготовленияблюда – 45 минут.