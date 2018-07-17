Звездный ведущий телепрограммы Поедем, поедим! на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он делится секретами приготовления традиционного национального чеченского блюда – лепешки холтмаш.
Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он делится секретами приготовления традиционного национального чеченского блюда – лепешки холтмаш.
Вам понадобится: 500
граммов кукурузной
муки, 100 граммов пшеничной муки, 250 мл воды, 50 граммов растительного масла, 100
граммов крапивы, 100 граммов черемши, 100 граммов творога, соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления
Мелко нарезаем крапиву
и черемшу, обжариваем на растительном масле. После смешиваем с творогом, добавляем
немного масла и перемешиваем.
Замешиваем муку с
водой. Лепим небольшие лепешки и помещаем на них начинку, обворачиваем тестом и
плотно скрепляем, похлопывая руками придаем форму оладушки.
Лепешки отправляем
в кипящую подсоленную воду и варим примерно 20 минут.
Время приготовления
блюда – 45 минут.