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<a href="http://33live.ru/novosti/17-07-2018-rekordsmenke-oblasti-ispolnilos-105.html" target="_blank">Рекордсменке области исполнилось 105!</a> - Поздравили с юбилеем старейшую жительницу области. В Кольчугинском районе день рождения отметила Евдокия Иосифовна Якшина. Ей исполнилось 105 лет. Долгожительницу поздравили Президент России Владимир Путин и Губернатор Владимирской области Светлана Орлова.