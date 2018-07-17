Участники Квартета И заявили, что откажутся от выступления на территории Крыма, если получат приглашения от местных организаторов. Актер Ростислав Хаит напомнил, что его коллеге Нонне Гришаевой уже поступили угрозы с украинской стороны после визита на ставший российским полуостров.

Участники "Квартета И" заявили, что откажутся от выступления на территории Крыма, если получат приглашения от местных организаторов. Актер Ростислав Хаит напомнил, что его коллеге Нонне Гришаевой уже поступили угрозы с украинской стороны после визита на ставший российским полуостров.Хаит опасается аналогичных проблем, так как он является гражданином Украины и не готов утратить возможность встречаться с родственниками в Одессе. "Насколько я знаю, Нонне официально не запретили въезд на Украину, но при этом позвонили и сказали “не приезжай, будет плохо”, – рассказал он.По словам артиста, Гришаева активно поддерживает действую власть в России, передает радиостанция "Говорит Москва". Таким образом, в соответствии с украинским законодательством, если она въехала в Крым туда не через территорию Незалежной, то она нарушила закон.Кроме того, Хаит заверил, что участники "Квартета И" не поехали бы в Крым, так как "ситуация пока она не прояснилась". "При всем уважении к жителям Крыма, они ни в чем не виноваты, но мы о себе тоже думаем. У меня мама, папа и старший брат в Одессе, что же, я не буду ездить туда?", – объяснил артист.Ранее в одесском театре отменили спектакль "Варшавская мелодия" с Нонной Гришаевой. Украинская пресса сообщала, что националисты требуют запретить артистке въезд в страну из-за посещения Крыма.