Сборную России по футболу и
тренера Станислава Черчесова ждут в Госдуме для того, чтобы вручить им
заслуженные награды. Инициативу пригласить игроков и их наставника на Охотный
ряд поддержал спикер Вячеслав Володин.
Сборную России по футболу и
тренера Станислава Черчесова ждут в Госдуме для того, чтобы вручить им
заслуженные награды. Инициативу пригласить игроков и их наставника на Охотный
ряд поддержал спикер Вячеслав Володин.
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев на пленарном
заседании 17 июля предложил наградить
почетными грамотами Госдумы российскую сборную, ее тренера Станислава Черчесова и главу
оргкомитета чемпионата мира Алексея Сорокина за успешное выступление наших
футболистов на турнире.
"Благодаря этим людям
Россия одержала мощную дипломатическую, культурную и спортивную победу, плодами
которой мы будем пользоваться еще многие годы", – сказал Лебедев.
Предложение своего коллеги
поддержал глава Думы Вячеслав Володин. "Это действительно огромная победа,
победа нашей страны. И вклад тех людей, которые сделали все для того, чтобы она
состоялась, неоспорим. Поэтому если вы поддержите это решение, мы его
обязательно примем на Совете Думы и пригласим наших спортсменов, сборную,
пригласим оргкомитет для того, чтобы поблагодарить за работу", – ответил Лебедеву
председатель нижней палаты парламента.
Володин также подчеркнул
огромную роль президента Владимира Путина в том, что в России состоялся
чемпионат мира по футболу. "Благодаря его позиции еще с заявочного
комитета и затем в дальнейшем он делал все, чтобы этот успех пришел к нам", —
сказал он.
Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14
июня по 15 июля в 11 городах страны. Наша сборная впервые за три десятилетия
вышла из группы, но проиграла по пенальти в 1\4 финала хорватам. Чемпионом
мира во второй раз в истории стала сборная Франции, серебряные медали завоевала
команда Хорватии, бронзовые – сборная Бельгии.
Чемпионат прошел без происшествий, россияне показали свое
гостеприимство. Во всех городах царила праздничная и дружеская атмосфера,
иностранные болельщики получили реальное представление о нашей стране и не раз высказывали
благодарность за великолепное отношение к ним.