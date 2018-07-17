Сборную России по футболу и тренера Станислава Черчесова ждут в Госдуме для того, чтобы вручить им заслуженные награды. Инициативу пригласить игроков и их наставника на Охотный ряд поддержал спикер Вячеслав Володин.

Сборную России по футболу итренера Станислава Черчесова ждут в Госдуме для того, чтобы вручить имзаслуженные награды. Инициативу пригласить игроков и их наставника на Охотныйряд поддержал спикер Вячеслав Володин.Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев на пленарномзаседании 17 июля предложил наградитьпочетными грамотами Госдумы российскую сборную, ее тренера Станислава Черчесова и главуоргкомитета чемпионата мира Алексея Сорокина за успешное выступление нашихфутболистов на турнире."Благодаря этим людямРоссия одержала мощную дипломатическую, культурную и спортивную победу, плодамикоторой мы будем пользоваться еще многие годы", – сказал Лебедев.Предложение своего коллегиподдержал глава Думы Вячеслав Володин. "Это действительно огромная победа,победа нашей страны. И вклад тех людей, которые сделали все для того, чтобы онасостоялась, неоспорим. Поэтому если вы поддержите это решение, мы егообязательно примем на Совете Думы и пригласим наших спортсменов, сборную,пригласим оргкомитет для того, чтобы поблагодарить за работу", – ответил Лебедевупредседатель нижней палаты парламента.Володин также подчеркнулогромную роль президента Владимира Путина в том, что в России состоялсячемпионат мира по футболу. "Благодаря его позиции еще с заявочногокомитета и затем в дальнейшем он делал все, чтобы этот успех пришел к нам", —сказал он.Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14июня по 15 июля в 11 городах страны. Наша сборная впервые за три десятилетиявышла из группы, но проиграла по пенальти в 1\4 финала хорватам. Чемпиономмира во второй раз в истории стала сборная Франции, серебряные медали завоевалакоманда Хорватии, бронзовые – сборная Бельгии.Чемпионат прошел без происшествий, россияне показали своегостеприимство. Во всех городах царила праздничная и дружеская атмосфера,иностранные болельщики получили реальное представление о нашей стране и не раз высказывалиблагодарность за великолепное отношение к ним.