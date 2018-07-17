Российская Генпрокуратура хочет допросить сотрудников спецслужб США - людей, опекавших основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудер, а также тех, кто дал под присягой ложные показания против бизнесмена Дениса Кацыва. Все они причастны к так называемому делу Магнитского и санкциям к России.

Российская Генпрокуратура хочет допросить сотрудников спецслужб США — людей, опекавших основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, а также тех, кто дал под присягой ложные показания против бизнесмена Дениса Кацыва. Все они причастны к так называемому "делу Магнитского" и последующему Акту Магнитского — одному из санкционных законов. В списке кандидатов на допрос — бывший посол США в России Майкл Макфол, сообщает телеканал "Россия 24".Очередной запрос в США по делу Браудера о допросе сотрудников спецслужб готова направить Генпрокуратура России, поясняет начальник управления взаимодействия со СМИ этого ведомства Александр Куренной.В списке кандидатов кроме американского экс-посла в России – три сотрудника Агентства национальной безопасности США, которые давали свои показания в суде. Это Тодд Хайман — он подписал под присягой тот самый иск в суд США со слов Браудера, это Светлана Энгерт, которая забирала похищенные материалы уголовного дела из России, а также Александр Шварцман, который опекал Браудера во время его пребывания в США.Также сотрудники Генпрокуратуры России хотели бы опросить и агента ЦРУ Джима Роута. Он фактически является финансовым распорядителем Браудера. В список на допрос входит и Роберт Отто — до января 2017 года он был замначальника разведывательного управления Госдепартамента США.Российская Генпрокуратура также проявила интерес к бывшему сотруднику Госдепартамента США Дэвиду Крэмеру, помощнику сенатора Керри, помощнику госсекретаря США Джонатану Винеру. Винер одним из первых стал лоббировать интересы Уильяма Браудера в американском внешнеполитическом ведомстве.Список, разумеется, не полный, подчеркнул Александр Куренной.Но он также назвал, что сотрудники российской прокуратуры хотели бы задать вопросы Кайлу Паркеру, помощнику тогдашнего руководителя сенатора от демократов Кардина, который в 2009 году был сотрудником Хельсинской комиссии США,Также интерес для российского правосудия представляют и американские финансисты, многолетние партнеры по криминальному бизнесу Улильяма Браудера братья Зифф.В этот список на допрос в Генпрокуратуре могут также войти и сотрудники спецслужб других государств. В частности, Кристофер Стилл. Это агент британской MI6, который длительное время имел контакты с группой лоббистов акта Магнитского."И что интересно, именно через этого человека инициировалось расследование спецпрокурора Мюллера, которые всем известно под названием "досье Трампа", — добавил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.