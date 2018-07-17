В Перми завелся злоумышленники, который пугает местных
жителей. По словам очевидцев, мужчина похож на хипстера.
В Перми завелся злоумышленники, который пугает местных
жителей. По словам очевидцев, мужчина похож на хипстера.
Информация о странном и опасном мужчине появилась в соцсети ВКонтакте.
Как выяснилось, маньяк-сосун орудует в пермском парке Балатово.
По словам свидетелей, злоумышленник крупного телосложения,
с широкими плечами и высокого роста. Он носит бороду, ездит
по парку на велосипеде и преследует исключительно молодых парней,
предлагая им немного "расслабиться".
"Не получив положительного ответа на свое предложение,
мужчина уже более уверенно предлагает: "Дай отсосу", – цитирует чуть не
ставшего жертвой маньяка пермяка . К счастью, молодой человек смог постоять за себя
и быстро покинул парк. Полицейские уже взяли приметы предполагаемого
злоумышленника.
Отметим, летом прошлого года в Москве орудовал
маньяк-лизун. Мужчина нападал на девушек и облизывал им ягодицы. Известно,
что один из инцидентов произошел неподалеку от станции метро
"Крылатское". В заявлении в полицию пострадавшая сообщила, что
извращенец облизал ей лицо, грудь и ягодицы. Женщина смогла отбиться и убежать,
а лизун скрылся с места инцидента.