В Перми завелся злоумышленники, который пугает местных жителей. По словам очевидцев, мужчина похож на хипстера.

В Перми завелся злоумышленники, который пугает местныхжителей. По словам очевидцев, мужчина похож на хипстера.Информация о странном и опасном мужчине появилась в соцсети ВКонтакте.Как выяснилось, маньяк-сосун орудует в пермском парке Балатово.По словам свидетелей, злоумышленник крупного телосложения,с широкими плечами и высокого роста. Он носит бороду, ездитпо парку на велосипеде и преследует исключительно молодых парней,предлагая им немного "расслабиться"."Не получив положительного ответа на свое предложение,мужчина уже более уверенно предлагает: "Дай отсосу", – цитирует чуть неставшего жертвой маньяка пермяка . К счастью, молодой человек смог постоять за себяи быстро покинул парк. Полицейские уже взяли приметы предполагаемогозлоумышленника.Отметим, летом прошлого года в Москве орудовалманьяк-лизун. Мужчина нападал на девушек и облизывал им ягодицы. Известно,что один из инцидентов произошел неподалеку от станции метро"Крылатское". В заявлении в полицию пострадавшая сообщила, чтоизвращенец облизал ей лицо, грудь и ягодицы. Женщина смогла отбиться и убежать,а лизун скрылся с места инцидента.