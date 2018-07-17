Компания Samsung анонсировала первый в отрасли модуль оперативной памяти LPDDR5 на 8 гигабайт, оптимизированный для работы внутри мобильных сетей 5-го поколения и приложений искусственного интеллекта. Как сообщается на сайте производителя, у нового чипа скорость передачи данных в полтора раза выше, чем у применяемых сегодня LPDDR4X, а энергоэффективность — на 30% больше.

Компания Samsung анонсировала первый в отрасли модуль оперативной памяти LPDDR5 на 8 гигабайт, оптимизированный для работы внутри мобильных сетей 5-го поколения и приложений искусственного интеллекта. Как сообщается на сайте производителя, у нового чипа скорость передачи данных в полтора раза выше, чем у применяемых сегодня LPDDR4X, а энергоэффективность — на 30% больше.Новая разработка Samsung позволит смартфонам работать не только быстрее, но и дольше. Скорость передачи данных равняется 6400 Мбит/с, у LPDDR4X DRAM-чипов — 4266 Мбит/с. Так, новейшая "оперативка" сможет передать 51 ГБ информации за секунду, или почти 14 видеофайлов в формате HD.∎Samsung показала самый емкий SSD-накопитель на 30 терабайт читайте также10-нанометровые модули Samsung выйдут в двух вариантах: 6400 Мбит/с (с напряжением 1,1 В) и 5500 Мбит/с (1,05 В). Сроки выхода LPDDR5 на рынок не уточняются. Серийное производство чипов планируется начать, когда на них появится достаточный спрос со стороны крупных клиентов Samsung.