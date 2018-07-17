Россиянам планируют вернуть накопительную часть пенсии, но уже в совершенно ином виде. Совсем скоро Минфин и ЦБ представят законопроект об индивидуальном пенсионном капитале.

Россиянам планируют вернуть накопительную часть пенсии, но уже в совершенно ином виде. Совсем скоро Минфин и ЦБпредставят законопроект об индивидуальном пенсионном капитале.Нововведение подразумевает, что ИПК заменит накопительную часть государственной пенсии, которая была заморожена с 2014 года. Основное отличие новой системы состоит в том, что денежные средства сделают собственностью самого работника, а не государства.Планируется, что отчисления составят 6%, однако рост будет постепенным – с нуля до шести на один процентный пункт в год. Более того, при желании работник сможет сам определять размер отчислений и даже оставить их нулевыми.Что касается страховых компаний, то их предлагается допустить до ИПК лишь тогда, когда гражданин, вышедший на заслуженный отдых, сам получит свои накопления на руки. После этого их можно будет передать страховщикам для выплаты пенсии, передает газета "Ведомости".Информация дополняется.