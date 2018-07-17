16 июля Леонид Агутин закатил праздник в честь своего юбилея. На вечеринке веселилось множество артистов, однако выделилась певица Пелагея, которая появилась в сексуальном наряде.

16 июля Леонид Агутин закатил праздник в честь своего юбилея. На вечеринке веселилось множество артистов, однако выделилась певица Пелагея, которая появилась в сексуальном наряде.В одном из столичных заведений состоялся праздник в честь круглой даты Леонида Агутина. Сложно представить, однако "босоногому мальчику" исполнилось 50 лет. На вечеринку к популярному артисту пришло множество друзей. Не осталась в стороне и певица Пелагея, с которой Леонид на протяжении нескольких сезонов сидел в красных креслах наставников песенного шоу "Голос".На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Наталья Подольская, жена лучшего друга Агутина Владимира Преснякова, опубликовала фотографию с вечеринки. На снимке именинник запечатлен с прекрасными дамами. "Юбиляр @agutinleonid(странное слово) и все мыы❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Подольская.Наталья выбрала для выхода в свет черное скромное платье в крупных фантазийных рисунках с элементами узоров. Однако, по мнению подписчиков, куда интереснее выглядела та же Пелагея. Певица со звучным голосом предстала перед именинником в черном атласном топе, приподнимающем грудь, и обтягивающей юбке в ромбах. "Пелагея ходячий секас!", "Поля красотка!", "Ого вот это Пелагея)", "Пелагея секси, Подольская скромница", – высказались пользователи Сети.Другие подписчики поздравили Леонида Агутина. "С полтинничком Леонид! Ты талантище! Ждем новых хитов!", "Вы. Просто. Супер !👍", "С Юбилеем!!!! Еще более яркой и успешной жизни вам!!! Красавчик ! Профи!!! Настоящий мужчина!!!💐💐💐👏👏👏 ", "Компашка супер", "Красивые все такие!!!!!!!! 👍", "Отлично выглядят наши звезды!!!" – рассыпались в комплиментах фанаты.