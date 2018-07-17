Над Суздалем в небо поднимутся воздушные шары. Владимирская область присоединилась к фестивалю воздухоплавателей Золотое кольцо России. Мероприятие проводится уже 17-й раз, но к городам Ярославской области Переславлю-Залесскому и Ростову Великому Суздаль примкнул впервые.

Над Суздалем в небо поднимутся воздушные шары. Владимирская область присоединилась к фестивалю воздухоплавателей "Золотое кольцо России". Мероприятие проводится уже 17-й раз, но к городам Ярославской области Переславлю-Залесскому и Ростову Великому Суздаль примкнул впервые. Откроется самый красочный фестиваль этого лета 18 июля в 17:00. В воздух поднимутся сразу 15 воздушных шаров. Зрелище обещают, даже если погода будет нелетной. Тогда шары наполнят горячим воздухом, и оставят на лугу в предстартовом положении.