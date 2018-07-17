Еврей прихожит к Равину и говорит:
-Моя жена за єтот год родила троих детей, что делать?
Тот читает священную книгу - ""Еврею, чья жена родила больше 2 детей за год нужно отрезать одно яйцо""...так и сделали. Через год он снова приходит и говорит что жена родила за год еще двоих.
Равин читает книгу - ""Еврею, которому отрезали одно яйцо, а его жена родила еще более одного ребенка нужно отрезать второе яйцо""... так и поступили... Прошел год. Еврей снова возвращается и говорит что жена снова родила ребенка.
Равин находит в книге нужную страницу: ""Если еврею отрезали яйца а его жена все равно рожает, то яйца отрезали не тому еврею""!
еще анекдот!