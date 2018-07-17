Следствие просит отправить под арест генерал-майора Александра Дрыманова. Экс-руководителя столичного главка Следственного комитета обвиняют в получении двух крупных взяток.

Следствие просит отправить под арест генерал-майора Александра Дрыманова. Экс-руководителя столичного главка Следственного комитета обвиняют в получении двух крупных взяток, передает "Россия 24".По данным обвинения, он получил почти 10 тысяч евро от Дениса Никандрова за назначение на должность первого замглавы московского управления Следкома.Кроме того, Дрыманова подозревают в получении взятки от криминального авторитета по прозвищу Итальянец за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения.Дело слушается в Лефортовском суде Москвы. Дрыманов все обвинения отрицает.Как сообщает РИА Новости, 17 июля подозреваемого во взяточничестве экс-руководителя московского главка СК РФ доставили к Лефортовскому суду в "Мерседесе" с номерами АМР. Сам Дрыманов выглядел спокойным, улыбался и смотрел на журналистов через тонированное окно автомобиля.Генерал Александр Дрыманов был задержан 16 июля и провел ночь в изоляторе, а 17 июля к нему приехал адвокат.Как рассказал журналистам источник в правоохранительных органах, доказательную базу для уголовного дела о взяточничестве против бывшего руководителя московского главка Следкома собирали больше полугода, в процессе участвовало сразу несколько ведомств."Причем, собирались как свидетельские показания, так и материалы прослушки и собранные в ходе другой оперативной работы", — пояснил источник. По его словам, данная работа была достаточно тяжелой для правоохранителей, но доказательная база собрана значительная.Ранее адвокат Александр Карабанов сообщил, что Дрыманова задержали в рамках уголовного дела о подкупе офицеров СК РФ людьми так называемого "вора в законе" Шакро Молодого.По нему уже осужден на 13 лет колонии строгого режима экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, а также несколько офицеров.