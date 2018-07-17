Москва и дальше должна становиться городом, удобным и комфортным для человека, заявил мэр столицы Сергей Собянин. О том, каких результатов удалось достигнуть за последние годы и что еще предстоит сделать градоначальник рассказал в ходе своего выступления на ежегодном, восьмом по счету Московском урбанистическом форуме, который проходит в эти дни в парке Зарядье.

Москва и дальше должна становиться городом, удобным икомфортным для человека, заявил мэр столицы Сергей Собянин. О том, каких результатов удалось достигнуть запоследние годы и что еще предстоит сделать градоначальник рассказал в ходе своего выступления на ежегодном, восьмом по счету Московскомурбанистическом форуме, который проходит в эти дни в парке "Зарядье".Сергей Собянин признался, что последние семь лет стали длянего настоящим вызовом. "Мы думали, как дальше развивать один из самыхбольших городов мира, самый крупный мегаполис Европы", – сказал мэр.Градоначальник отметил, что российские города серьезноотличаются от европейских. "Хотя бы потому, что они семь десятилетийсуществовали в советской системе координат", – пояснил Собянин. По егословам, в 1980-е годы Москва была городом заводов, не самыми благоприятнымибыло для города и десятилетие "дикогокапитализма".По словам Собянина, Москва стояла перед реальнойперспективой транспортного коллапса, столица становилась менее комфортной,создавалась угроза серьезного отставания от других городов. "Москве пришлось преодолевать за несколько лет тот путь, на который у других городовуходили столетия", – подчеркнул он.Городская среда, отметил мэр, должна быть комфортной длячеловека. В пример он привел масштабную программу благоустройства улиц иобщественных пространств в центре Москвы. "Столица выдержала наплывмиллионов болельщиков во время чемпионата мира по футболу. Город образца 2010года с ними бы не справился", – подчеркнул Собянин.Для изменений, которые происходят в городе последние годы,нужна последовательная работа, отметил мэр. "Решение конфликтных ситуаций,уход от архаичной торговли, приведение в порядок вывесок и другие решения,которые являются небольшой, но городской революцией", – добавил Собянин.Он напомнил, что за последние годы были благоустроены сотниулиц, парков, тысячи дворов, открылся парк "Зарядье", ставший точкойпритяжения миллионов человек со всего мира."Но то, что уже реализовано – это лишь небольшая частьтого, что еще предстоит сделать", – подчеркнул Собянин.По его словам, благоустройство должно прийти и в другие районы Москвы.Градоначальник отметил, что больших успехов достигло истоличное образование. "Мы выровняли финансирование учебных заведений,поставили в центр процесса самого ученика. В итоге качество образования вырослоболее чем в два раза. В любой столичной школе можно получить хорошееобразование, москвичи заняли половину мест на всероссийской олимпиаде", -сказал мэр.Колоссальные изменения за последние годы претерпела истоличная инфраструктура. Сергей Собянин упомянул проект Московскогоцентрального кольца (МЦК), ставшего новым контуром городского транспорта,связавшего множество районов и разгрузившего кольцевую линию метро."Необходимо продолжать развивать подземку, делать так,чтобы метро было в шаговой доступности для жителей каждого района", -сказал мэр.Помимо этого, в столице будет создана сеть Московскихцентральных диаметров (МЦД). "Фактически это 446 километров наземногометро", – подчеркнул градоначальник.Продолжится и активное строительство дорожнойинфраструктуры. "Дороги должны обходить центр, создавать комфортную среду", – сказал Собянин.Другой колоссальный проект – реновация ветхого жилого фонда.Градоначальник напомнил, что программа охватывает более миллиона человек, они получат новое, современное и комфортное жилье.Продолжат развиваться и сервисы городских услуг. "ВМоскве создана эффективная система обслуживания и предоставлениягосударственных услуг, 90% москвичей довольны сервисом", – сказал Собянин.Значительным достижением последних лет мэр назвал ивключение горожан в систему управления столицей, для чего функционируют портала "Наш город" и "Активный гражданин". "Люди участвуют врешении самых разных проблем – от посадки деревьев до школьногорасписания", – сказал Собянин, добавив, что важно и дальше использоватьсовременные решения и возможности.Еще одним значимым достижением Москвы градоначальник назвалколоссальный рост инвестиций в столице – в 76 раз. "Сегодня у нас нетдолгов, зато есть уверенность, что мы можем самостоятельно реализоватьпрограмму развития столицы", – сказал Собянин."Наша задача сделать Москву лучшим городом вмире", – резюмировал мэр.Ежегодный, восьмой по счету Московский урбанистический форум(МУФ) распахнул свои двери 17 июля. Главная тема площадки – "Мегаполис будущего.Новое пространство для жизни".Нынешний форум – самый представительный за все годы егосуществования. На МУФ представлены все ключевые направления современнойурбанистической мысли, причем их передовыми носителями. Форум собралархитекторов, экспертов, мэров крупнейших мегаполисов и лидеров международныхпроектов.Площадкой мероприятия стала концертный зал в парке"Зарядье". Деловая программа форума продлится два дня – 17 и 18 июля.