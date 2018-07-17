Сотрудники УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве посетили ветерана Георгия Андреевича Уварова и поздравили его с 98-летием...

Сотрудники УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве посетили ветерана Георгия Андреевича Уварова и поздравили его с 98-летием.Заместитель начальника Отдела морально-психологического обеспечения подполковник внутренней службы Надежда Зубко, начальник Отдела по связям со СМИ УВД по ЦАО майор внутренней службы Анастасия Михайлова и председатель профсоюза сотрудников УВД по ЦАО Зоя Титова навестили Георгия Андреевича.Родился Георгий Уваров 29 апреля 1920 года в селе Комарицкое-Кузнецово Дмитриевского района Курской области. После окончания восьми классов работал в Москве охранником автобазы Министерства авиационной промышленности.12 октября 1940 года его призвали на срочную службу в Железнодорожный отдельный эксплуатационный полк, который дислоцировался в городе Каргане в Узбекистане. В октябре 1942 года полк вошёл в состав 5 бригады и поэтому перебросили на Северо-Печёрскую железную дорогу, где занимались эксплуатацией железной дороги.В июне 1943 года батальон отдают в действующую армию и взвод, в котором служил Уваров, занимался противовоздушной обороной. В это время они попадают служить под Курск и участвуют в боях на Орловско-Курской дуге. Далее приходилось служить на Украине, в Молдавии – на границе с Румынией. Потом служба в Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии в составе Южного фронта.После окончания Великой Отечественной войны Георгий Андреевич проходил службу на Дальнем Востоке. Демобилизовался он в 1948 году и уже в октябре поступил служить рядовым милиционером в органы внутренних дел Сокольнического района г. Москвы. После обучения в Ивантеевке в марте 1949 года переводится на должность оперуполномоченного по линии ОБХСС в 65 отделении милиции. В 1953 году Георгий Андреевич уже старший оперуполномоченный 85 отделения милиции, располагавшееся на Серпуховском вале. Потом Уваров служит 8 лет старшим инспектором по охране здания Госплана по обслуживанию Государственного Дома Союза. 17 декабря 1979 года в звании майора милиции уходит в отставку, а в 2000 году по Приказу министра внутренних дел в связи с 55-летием со дня Великой победы ему присвоено звание подполковника милиции.О его заслугах говорят награды, украшающие его грудь: медаль «50 лет советской милиции», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и многие другие.В конце встречи гости поблагодарили Георгия Андреевича за теплый прием, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, вручили цветы и поздравительный адрес от начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60