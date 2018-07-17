Страшный смерч и гроза в Сочи, Краснодар превратился в Венецию. Непогода обрушилась на юг России.

Страшный смерч и гроза в Сочи, Краснодар превратился вВенецию. Непогода обрушилась на юг России.Рыбаки в районе курортного поселка Джубга стали свидетеляминеобычного для июля явления. На их глазах в Черном море зародился мощный смерч.Специалисты считают, что вихри спровоцировала высокая температура и сильныйветер.В Сочи всю ночь бушевала гроза – от молний было светло, какднем. А по улицам Краснодара можно передвигаться только на лодках. МЧСпредупреждает, что грозы с порывами ветра до 25 метров в секунду в ближайшиедни продолжатся, передает