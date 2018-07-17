Страшный смерч и гроза в Сочи, Краснодар превратился в
Венецию. Непогода обрушилась на юг России.
Страшный смерч и гроза в Сочи, Краснодар превратился в
Венецию. Непогода обрушилась на юг России.
Рыбаки в районе курортного поселка Джубга стали свидетелями
необычного для июля явления. На их глазах в Черном море зародился мощный смерч.
Специалисты считают, что вихри спровоцировала высокая температура и сильный
ветер.
В Сочи всю ночь бушевала гроза – от молний было светло, как
днем. А по улицам Краснодара можно передвигаться только на лодках. МЧС
предупреждает, что грозы с порывами ветра до 25 метров в секунду в ближайшие
дни продолжатся, передает