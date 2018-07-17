Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная публике как Глюк’oZа, порадовала поклонников отличной фигурой и естественной красотой. Артистка просто взорвала соцсети.

Певица Наталья Чистякова-Ионова,известная публике как Глюк’oZа, порадовала поклонников отличной фигурой иестественной красотой. Артистка просто взорвала соцсети.В своем Instagram Наталья опубликовалапикантное фото. Звезда запечатлена на фоне желтого песка. Артистка позируетв серебристом слитном микро-купальнике, которые едва прикрывает ее грудь. Тонкая тканьнаряда не оставляет простора для воображения: у Ионовой выделяются соски.Многие пользователи Сети отметили, что возрастомГлюк’oZа только хорошеет и становится все более сексуальной. "Всем бы такуюфигуру (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Уфффф огонь баба!!! Извините дорогая Глюкоза, но других слов нет!!!!","Офигенно красивая!!! Шикарная просто!!!!!!☀️☀️☀️", – писали восторженные фолловеры.Отметим, что, несмотря навсеобщее восхищение стройным станом Натальи, некоторых интернет-обывателей простопередергивало только от одного взгляда на купальник Ионовой. Поборники моралинакинулись с критикой в комментариях."Фууу лучше выйди голой чемв таком купальнике", "Стринги столь на плечи натянула?", "Фигурка класс. Но зачемтак уродовать себя таким купальником", "Хорошо трусики тянутся у Наташки 😊", "Купальник от Бората знаменитого что ли?А такфигура конечно шикарная👍", "Это ж надо было так трусы натянуть!!! 🤷‍♀️🤔😊😂", "Женщинауде замужем, имеет прекрасныз дочерей,если даже фигура позволяет, ну неприличноооо", – писали пользователи Сети.Добавим, что Наталья счастливав браке. Супруг звезды Александр Чистяков одобряет появление откровенныхснимков в соцсетях возлюбленной.Напомним, Артистка вышлазамуж за совладельца нефтяной компании Александра Чистякова 17 июня 2006 года.Супруги воспитывают двух дочерей: Лидию, которая родилась 8 мая 2007 года, иВеру (появилась на свет 8 сентября 2011-го).