Певица Наталья Чистякова-Ионова,
известная публике как Глюк’oZа, порадовала поклонников отличной фигурой и
естественной красотой. Артистка просто взорвала соцсети.
Певица Наталья Чистякова-Ионова,
известная публике как Глюк’oZа, порадовала поклонников отличной фигурой и
естественной красотой. Артистка просто взорвала соцсети.
В своем Instagram Наталья опубликовала
пикантное фото. Звезда запечатлена на фоне желтого песка. Артистка позирует
в серебристом слитном микро-купальнике, которые едва прикрывает ее грудь. Тонкая ткань
наряда не оставляет простора для воображения: у Ионовой выделяются соски.
Многие пользователи Сети отметили, что возрастом
Глюк’oZа только хорошеет и становится все более сексуальной. "Всем бы такую
фигуру (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.
ред.)", "Уфффф огонь баба!!! Извините дорогая Глюкоза, но других слов нет!!!!",
"Офигенно красивая!!! Шикарная просто!!!!!!☀️☀️☀️", – писали восторженные фолловеры.
Отметим, что, несмотря на
всеобщее восхищение стройным станом Натальи, некоторых интернет-обывателей просто
передергивало только от одного взгляда на купальник Ионовой. Поборники морали
накинулись с критикой в комментариях.
"Фууу лучше выйди голой чем
в таком купальнике", "Стринги столь на плечи натянула?", "Фигурка класс. Но зачем
так уродовать себя таким купальником", "Хорошо трусики тянутся у Наташки 😊", "Купальник от Бората знаменитого что ли?А так
фигура конечно шикарная👍", "Это ж надо было так трусы натянуть!!! 🤷♀️🤔😊😂", "Женщина
уде замужем, имеет прекрасныз дочерей,если даже фигура позволяет, ну не
приличноооо", – писали пользователи Сети.
Добавим, что Наталья счастлива
в браке. Супруг звезды Александр Чистяков одобряет появление откровенных
снимков в соцсетях возлюбленной.
Напомним, Артистка вышла
замуж за совладельца нефтяной компании Александра Чистякова 17 июня 2006 года.
Супруги воспитывают двух дочерей: Лидию, которая родилась 8 мая 2007 года, и
Веру (появилась на свет 8 сентября 2011-го).