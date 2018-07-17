Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным проигнорировал подготовленные его советниками к переговорам материалы. В документе объемом более ста страниц говорилось о жесткой позиции США по отношению к России.

Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным проигнорировалподготовленные его советниками к переговорам материалы. В документе объемомболее ста страниц говорилось о "жесткой позиции" США по отношению кРоссии.Присоединение Крыма и предполагаемое российскоевмешательство в американские выборы – жесткие заявления по этим вопросам должныбыли прозвучать на саммите президентов России и США в Хельсинки. СоветникиДональда Трампа обсуждали эти вопросы с главой государства перед его поездкой вфинскую столицу.Однако американский лидер принял другое решение – чего,впрочем, можно было ожидать. Как сообщил источник издания The Washington Post вБелом доме, еще до переговоров Трамп раскритиковал решение Минюста СШАпредъявить заочные обвинения во вмешательстве в президентские выборы 12офицерам российской разведки. По мнению президента, прокуроры специальновыбрали момент для своих заявлений, чтобы ему навредить.По рассказам советников, Трамп дал им понять, что ему большенравятся встречи с лидерами России и Северной Кореи , чем переговоры ссоюзниками по НАТО. "Ему очень понравился саммит с Ким Чен Ыном. Ондумает, что может посмотреть в глаза этим парням, польстить им и заключитьсоглашения", – заявил изданию источник в администрации президента США.Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Хельсинки 16июля. На итоговой пресс-конференции оба лидера согласились, что беседа прошлауспешно. Трамп напомнил, что даже во время холодной войны отношения США и Россиине были такими плохими – но подчеркнул, что это изменилось с началом саммита встолице Финляндии.В свою очередь, Путин рассказал журналистам, что передалТрампу предложения по вопросам стратегической стабильности и нераспространения вооружений.Российский лидер также предложил организовать контакты между спецслужбами двухстран "на системной основе".Как выяснилось, до встречи президентов представителиамериканской администрации призывали союзников по НАТО не беспокоиться. Ониубеждали лидеров европейских стран, что никакихдоговоренностей между Трампом и Путиным в Хельсинки заключено не будет.