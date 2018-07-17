Недавно просочившаяся в СМИ информация о разрыве отношений между известным исполнителем Тимати и Анастасией Решетовой оказалась фейком. Не привлекая к себе излишнего внимания и не отражая этого в своих социальных сетях, парочка продолжает встречаться и проводить время вместе.

Недавно просочившаяся в СМИ информация о разрыве отношений между известным исполнителем Тимати и Анастасией Решетовой оказалась фейком. Не привлекая к себе излишнего внимания и не отражая этого в своих социальных сетях, парочка продолжает встречаться и проводить время вместе.По всей видимости, слухи, запущенныечерез один из информационных порталов около месяца назад, оказались не более,чем очередной "уткой". Ее задачей было подогреть интерес к самомуТимати и его новым бизнес-проектам: казахской певице Назиме Джанибековой (НАZИМА) и открытому в конце июня салону красоты.Как писали Dni.Ru, скандальная презентация последнего спровоцировала в ночь с 20 на 21 июняполную блокировку улицы Большая Дмитровка ипо четыремсоставам на основании заявления общественного деятеля Александра Хаминского.На самом деле, Тимати и АнастасияРешетова продолжают встречаться. Корреспонденту Dni.Ru удалось застать их около11 вечера в минувшую пятницу в одном из модных ресторанов Москвы. Паравыглядела счастливой: оба вели непринужденную беседу и время от времени нежнокасались друг друга.Судя по всему, в жизни Тимати наступил не самый радужный период: и с любимой, ис партнерами по бизнесу, включая совладельца Black Star Чассема Вальтера, ему приходится встречаться под покровом темноты, чтобы не попасться на глаза правоохранителям. После этого несостоятельными выглядят заверения генерального директора принадлежащей Тимати компании Павла Курьянова и его пиар-менеджера Максима Задворнова, которые упорно доказывают полиции, что получить повестку иявиться для дачи разъяснений об инциденте в ночь с 20 на 21 июня исполнитель неможет, поскольку постоянно отсутствует в Москве.