Агент Трамп встретился со своим куратором Путиным. Так
представляют встречу президентов США и России в Хельсинки немецкие СМИ.
Агент Трамп встретился со своим куратором Путиным. Так
представляют встречу президентов США и России в Хельсинки немецкие СМИ.
Произошедшее в финской столице – беспрецедентное явление в
новейшей американской истории. Президент США Дональд Трамп обвинил Америку – а,
значит, и самого себя – в плохих отношениях с Москвой, комментирует переговоры
двух лидеров обозреватель Deutsche Welle Бернд Ригерт.
По словам Ригерта, "некомпетентный, переоцененный
эгоцентрик и сумасброд" Трамп встретился на саммите в Хельсинки с "хорошо
обученным сотрудником разведки" Владимиром Путиным. С точки зрения
обозревателя, рядом с российским президентом глава Белого дома выглядит "слабым,
неуверенным и неподготовленным".
Дональд Трамп в последнее время делал противоречащие друг
другу заявления. "То США готовы выйти из НАТО, то они навек верны альянсу.
Врагом США является то Евросоюз, то Китай – а то и оба сразу. То Великобритания
должна подать в суд на ЕС из-за "Брекзита", то ее премьер-министр
Тереза Мэй – лучшая подруга Трампа. Германия – "заложница" Путина, но
Путин – честный конкурент", – пишет издание. Автор отмечает, что при этом все
выдвинутые Вашингтоном в адрес Путина и России обвинения остались без
последствий.
Такое поведение президента США выгодно для Владимира Путина,
уверен Ригерт. "Все, что ему нужно было делать – это стоять, широко
расставив ноги, и слушать, как Трамп демонтирует глобальный миропорядок",
– пишет автор статьи. И заключает, что в Хельсинки состоялась встреча
президента США "со своим куратором Путиным".
Сильные переживания вызвал просмотр пресс-конференции Трампа
и Путина у известного голливудского актера, экс-губернатора Калифорнии Арнольда
Шварценеггера. Как передает , "Терминатор" даже
обозвал американского президента "маленькой вареной макарониной" и поинтересовался, не собирался ли он сделать селфи с Путиным.