Агент Трамп встретился со своим куратором Путиным. Так представляют встречу президентов США и России в Хельсинки немецкие СМИ.

Агент Трамп встретился со своим куратором Путиным. Такпредставляют встречу президентов США и России в Хельсинки немецкие СМИ.Произошедшее в финской столице – беспрецедентное явление вновейшей американской истории. Президент США Дональд Трамп обвинил Америку – а,значит, и самого себя – в плохих отношениях с Москвой, комментирует переговорыдвух лидеров обозреватель Deutsche Welle Бернд Ригерт.По словам Ригерта, "некомпетентный, переоцененныйэгоцентрик и сумасброд" Трамп встретился на саммите в Хельсинки с "хорошообученным сотрудником разведки" Владимиром Путиным. С точки зренияобозревателя, рядом с российским президентом глава Белого дома выглядит "слабым,неуверенным и неподготовленным".Дональд Трамп в последнее время делал противоречащие другдругу заявления. "То США готовы выйти из НАТО, то они навек верны альянсу.Врагом США является то Евросоюз, то Китай – а то и оба сразу. То Великобританиядолжна подать в суд на ЕС из-за "Брекзита", то ее премьер-министрТереза Мэй – лучшая подруга Трампа. Германия – "заложница" Путина, ноПутин – честный конкурент", – пишет издание. Автор отмечает, что при этом всевыдвинутые Вашингтоном в адрес Путина и России обвинения остались безпоследствий.Такое поведение президента США выгодно для Владимира Путина,уверен Ригерт. "Все, что ему нужно было делать – это стоять, широкорасставив ноги, и слушать, как Трамп демонтирует глобальный миропорядок",– пишет автор статьи. И заключает, что в Хельсинки состоялась встречапрезидента США "со своим куратором Путиным".Сильные переживания вызвал просмотр пресс-конференции Трампаи Путина у известного голливудского актера, экс-губернатора Калифорнии АрнольдаШварценеггера. Как передает , "Терминатор" дажеобозвал американского президента "маленькой вареной макарониной" и поинтересовался, не собирался ли он сделать селфи с Путиным.