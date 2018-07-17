Лучше бы Дональду Трапу не возвращаться на родину. В США поднялась небывалая волна критики после встречи американского президента с Владимиром Путиным.

Лучше бы Дональду Трапу не возвращаться на родину. В СШАподнялась небывалая волна критики после встречи американского президента с ВладимиромПутиным.Сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи оказался самымзлым на язык: он сравнил зарубежнуюпоездку главы Белого дома с неприличным жестом в адрес США. "Вся эта поездка– один гигантский средний палец, показанный президентом Трампом своейсобственной стране. Просто челюсть упала", – написал политик у себя вTwitter.Республиканец Джефф Флейк, в свою очередь, считает, чтоТрамп перекладывает ответственность за российскую агрессию на Америку. "Яникогда не думал, что доживу до того дня, когда американский президентбудет стоять на сцене с российским президентом и возлагать вину на СоединенныеШтаты за российскую агрессию. Это постыдно", – отметил сенатор от Аризоны.Еще один сенатор, Марк Уорнер сообщил в Twitter, что встать на сторону Путина против американских разведчиков иобвинить Соединенные Штаты в нападении России на американскую демократию – позор для лидера США. "Это безумие, что президент Соединенных Штатов нападаетна ФБР и верит Путину, а не своим собственным разведчикам и доказательствам,представленными как палатой, так и сенатом. Поразительно!" – написал сенаторКрис ван Холлен, прокомментировав ответ Трампа на вопрос о вмешательстве России вамериканские выборы.Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что Трамп в очередной разиспользовал международную арену, чтобы опозорить Америку, подорвать ееинституты и ослабить альянсы. Она назвала выступление президента позором.После такой критики, граничащей с оскорблениями, Трампубудет непросто объясняться с политической элитой по возвращении в Вашингтон.Очевидно, что для президента наступают непростые дни, хотя он так и не признал Крым российским, о чем недвусмысленно дал понять за месяцдо саммита в Хельсинки.