Главный тренер сборной Исландии по футболу Хеймир Хадльгримссон покинул свой пост спустя семь лет работы в команде. Это произошло после завершившегося в России чемпионата мира, где исландцы финишировали на последней строчке группы D.

Главный тренер сборной Исландии по футболу Хеймир Хадльгримссон покинул свой пост спустя семь лет работы в команде. Это произошло после завершившегося в России чемпионата мира, где исландцы финишировали на последней строчке группы "D"."После семи лет с исландской командой я принял решение оставить свой пост, – приводит слова Хадльгримссона ТАСС со ссылкой на официальный сайт Исландского футбольного союза (KSI). – Я рад созданному командному духу. Команда проделала большой путь для будущих поколений и совершила бесчисленное количество вещей впервые в своей истории. Желаю Исландии успехов, ведь у нее все только начинается".Напомним, что при Хадльгримссоне сборная Исландии впервые пробилась на чемпионат Европы-2016, где стала четвертьфиналистом турнира, и чемпионат мира-2018. В рамках группового этапа исландцы сыграли вничью с Аргентиной (1:1) и проиграли Нигерии (0:2) и Хорватии (1:2).