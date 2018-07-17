Неожиданный спонсор нашелся у встречи президентов России и
США. Организацию переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа оплатила
Финляндия.
Неожиданный спонсор нашелся у встречи президентов России и
США. Организацию переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа оплатила
Финляндия.
Об участии властей Финляндии в финансировании встречи в Хельсинки
сообщил премьер-министр страны Юха Сипиля. Точную сумму расходов глава
правительства не назвал.
Во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров
с Дональдом Трампом Владимир Путин извинился перед жителями столицы Финляндии
за доставленные им неудобства. Президент России поблагодарил руководство и
народ страны за организацию встречи.
Однако, как выяснилось, финский премьер прошедший саммит
неудобством не считает. Сипиля отметил, что в столицу для освещения
встречи приехали 1,5 тысячи журналистов. И финские власти посчитали, что
это отличная возможность показать миру свою столицу. По словам премьера, это
достаточно простой способ улучшить имидж страны – в том числе как организатора
встреч на высшем уровне, передает со ссылкой на Iltalehti.fi.
Итоги переговоров Трампа и Путина вызвали возмущение на
Западе. Пресса обрушилась на американского лидера в критикой, обозвав его
слабаком. Немецкие обозреватели назвали произошедшее в финской столице "беспрецедентным
явлением в новейшей американской истории". Президент США Дональд Трамп
обвинил Америку – а значит, и себя – в плохих отношениях с Москвой, пишут
издания.
Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Хельсинки 16 июля. На итоговой пресс-конференции оба лидера отметили, что беседа прошла успешно. Трамп напомнил, что даже во время холодной войны отношения США и России не были такими плохими, но подчеркнул, что это изменилось с началом саммита в столице Финляндии.