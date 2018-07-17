Неожиданный спонсор нашелся у встречи президентов России и США. Организацию переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа оплатила Финляндия.

Неожиданный спонсор нашелся у встречи президентов России иСША. Организацию переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа оплатилаФинляндия.Об участии властей Финляндии в финансировании встречи в Хельсинкисообщил премьер-министр страны Юха Сипиля. Точную сумму расходов главаправительства не назвал.Во время совместной пресс-конференции по итогам переговоровс Дональдом Трампом Владимир Путин извинился перед жителями столицы Финляндииза доставленные им неудобства. Президент России поблагодарил руководство инарод страны за организацию встречи.Однако, как выяснилось, финский премьер прошедший саммитнеудобством не считает. Сипиля отметил, что в столицу для освещениявстречи приехали 1,5 тысячи журналистов. И финские власти посчитали, чтоэто отличная возможность показать миру свою столицу. По словам премьера, этодостаточно простой способ улучшить имидж страны – в том числе как организаторавстреч на высшем уровне, передает со ссылкой на Iltalehti.fi.Итоги переговоров Трампа и Путина вызвали возмущение наЗападе. Пресса обрушилась на американского лидера в критикой, обозвав егослабаком. Немецкие обозреватели назвали произошедшее в финской столице "беспрецедентнымявлением в новейшей американской истории". Президент США Дональд Трампобвинил Америку – а значит, и себя – в плохих отношениях с Москвой, пишутиздания.Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Хельсинки 16 июля. На итоговой пресс-конференции оба лидера отметили, что беседа прошла успешно. Трамп напомнил, что даже во время холодной войны отношения США и России не были такими плохими, но подчеркнул, что это изменилось с началом саммита в столице Финляндии.