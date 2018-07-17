Украинский Нафтогаз готов пойти на уступки
российскому Газпрому. Если Москва откажется от строительства
газопровода Северный поток-2, ей дадут скидку на транзит.
Украинский "Нафтогаз" готов пойти на уступки
российскому "Газпрому". Если Москва откажется от строительства
газопровода "Северный поток-2", ей дадут скидку на транзит.
Неожиданное предложение "Нафтогаз" сопроводил
несколькими условиями. Кроме отказа от "Северного потока", "Газпром"
должен гарантировать, что украинские транзитные мощности будут полностью
загружены. Тогда в новом договоре, который заключат стороны после 2019 года, ставка на транзит будет на 20% ниже, чем обозначенная в
нынешнем контракте.
"Этот уровень тарифа на 20% меньше ставки платы за
транзит по существующему контракту с ОАО "Газпром", – написал в соцсети
Facebook коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Владимир Путин 16 июля, на пресс-конференции по итогам
переговоров с Дональдом Трампом заявил, что Россия готова продлить транзитный
газовый контракт с Украиной. Но в том случае, если спор "Нафтогаза" и
"Газпрома" будет урегулирован в Стокгольмском суде.
Витренко уверяет, что два спора уже были урегулированы в Стокгольском
арбитраже – однако "Газпром", по его словам, не выполняет эти решения.
То есть, не поставляет газ на Украину по ценам, которые определил арбитраж, и
не платит ей 2,6 миллиарда компенсации. Напомним, что это решение международного
суда в "Газпроме" назвали политизированным и подали апелляцию.
Витренко заявил также, что "Нафтогаз" готов
урегулировать и новый спор относительно пересмотра транзитного тарифа. Однако он
не уверен, что "Газпром" и Германия будут готовы приостановить
строительство "Северного потока-2" до окончания нового арбитража,
передает .