Украинский Нафтогаз готов пойти на уступки российскому Газпрому. Если Москва откажется от строительства газопровода Северный поток-2, ей дадут скидку на транзит.

Украинский "Нафтогаз" готов пойти на уступкироссийскому "Газпрому". Если Москва откажется от строительствагазопровода "Северный поток-2", ей дадут скидку на транзит.Неожиданное предложение "Нафтогаз" сопроводилнесколькими условиями. Кроме отказа от "Северного потока", "Газпром"должен гарантировать, что украинские транзитные мощности будут полностьюзагружены. Тогда в новом договоре, который заключат стороны после 2019 года, ставка на транзит будет на 20% ниже, чем обозначенная внынешнем контракте."Этот уровень тарифа на 20% меньше ставки платы затранзит по существующему контракту с ОАО "Газпром", – написал в соцсетиFacebook коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.Владимир Путин 16 июля, на пресс-конференции по итогампереговоров с Дональдом Трампом заявил, что Россия готова продлить транзитныйгазовый контракт с Украиной. Но в том случае, если спор "Нафтогаза" и"Газпрома" будет урегулирован в Стокгольмском суде.Витренко уверяет, что два спора уже были урегулированы в Стокгольскомарбитраже – однако "Газпром", по его словам, не выполняет эти решения.То есть, не поставляет газ на Украину по ценам, которые определил арбитраж, ине платит ей 2,6 миллиарда компенсации. Напомним, что это решение международногосуда в "Газпроме" назвали политизированным и подали апелляцию.Витренко заявил также, что "Нафтогаз" готовурегулировать и новый спор относительно пересмотра транзитного тарифа. Однако онне уверен, что "Газпром" и Германия будут готовы приостановитьстроительство "Северного потока-2" до окончания нового арбитража,передает .