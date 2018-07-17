К счастью, серьезно никто не пострадал

К счастью, серьезно никто не пострадалВ ясельной группе детского сада в Костроме обвалился потолок, сообщает издание «Народная газета».Инцидент произошел еще 30 мая, однако информация обнародована только сейчас. В этот момент дети обедали. К счастью, никто серьезно не пострадал. Штукатурка только задела одного из воспитанников и педагога.Ясельная группа должна была уйти на каникулы с 4 июня, однако часть детей забрали домой раньше. Остальных перевели в другой корпус. Родители уверены, что обрушение могло произойти из-за протекания крыши. Они намерены идти с заявлением в прокуратуру.