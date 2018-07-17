Станислав Черчесов награжден почетной грамотой Госдумы за высокие достижения на чемпионате мира по футболу. Совет Думы принял решение вручить грамоты также и организаторам мундиаля.

Станислав Черчесов награжден почетной грамотой Госдумыза высокие достижения на чемпионате мира по футболу. Совет Думы принял решениевручить грамоты также и организаторам мундиаля.Заслуженные награды получат помощник президент Игорь Левитин, вице-премьер Виталий Мутко, гендиректор оргкомитета"Россия-2018" Алексей Сорокин иколлектив Российского футбольного союза. Так Госдума отметила их существенныйвклад и высокие достижения, проявленные во время подготовки и проведении чемпионата мира пофутболу.Грамотой награждается главный тренер национальнойсборной Станислав Черчесов и весь коллективкоманды. Спикер Госдумы ВячеславВолодин подчеркнул, что вклад тех людей, ктосделал все чтобы чемпионат мира состоялся, неоспорим. Особо он отметилроль президента Владимира Путинав проведении чемпионата мира по футболу. "Он жилэтим", – сказал Володин.Напомним, что вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев напленарном заседании 17 июля предложилнаградить почетными грамотами Госдумы всех, кто причастен к организации ипроведению чемпионата, а также Станислава Черчесова.Предложение своего коллеги поддержал глава ДумыВячеслав Володин. "Это действительно огромная победа, победа нашей страны.И вклад тех людей, которые сделали все для того, чтобы она состоялась,неоспорим. Поэтому если вы поддержите это решение, мы его обязательно примем наСовете Думы и пригласим наших спортсменов, сборную, пригласим оргкомитет длятого, чтобы поблагодарить за работу", – ответил Лебедеву председатель нижнейпалаты парламента.Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по15 июля в 11 городах страны. Наша сборная впервые за три десятилетия вышла изгруппы, но проиграла по пенальти в 1\4 финала хорватам. Чемпионом мира во второй разв истории стала сборная Франции, серебряные медали завоевала команда Хорватии,бронзовые – сборная Бельгии.Чемпионатпрошел без происшествий, россияне показали свое гостеприимство. Во всех городахцарила праздничная и дружеская атмосфера, иностранные болельщики получилиреальное представление о нашей стране и не раз высказывали благодарность завеликолепное отношение к ним.