Станислав Черчесов награжден почетной грамотой Госдумы
за высокие достижения на чемпионате мира по футболу. Совет Думы принял решение
вручить грамоты также и организаторам мундиаля.
Станислав Черчесов награжден почетной грамотой Госдумы
за высокие достижения на чемпионате мира по футболу. Совет Думы принял решение
вручить грамоты также и организаторам мундиаля.
Заслуженные награды получат помощник президент Игорь Левитин, вице-премьер Виталий Мутко, гендиректор оргкомитета
"Россия-2018" Алексей Сорокин и
коллектив Российского футбольного союза. Так Госдума отметила их существенный
вклад и высокие достижения, проявленные во время подготовки и проведении чемпионата мира по
футболу.
Грамотой награждается главный тренер национальной
сборной Станислав Черчесов и весь коллектив
команды. Спикер Госдумы Вячеслав
Володин подчеркнул, что вклад тех людей, кто
сделал все чтобы чемпионат мира состоялся, неоспорим. Особо он отметил
роль президента Владимира Путина
в проведении чемпионата мира по футболу. "Он жил
этим", – сказал Володин.
Напомним, что вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев на
пленарном заседании 17 июля предложил
наградить почетными грамотами Госдумы всех, кто причастен к организации и
проведению чемпионата, а также Станислава Черчесова.
Предложение своего коллеги поддержал глава Думы
Вячеслав Володин. "Это действительно огромная победа, победа нашей страны.
И вклад тех людей, которые сделали все для того, чтобы она состоялась,
неоспорим. Поэтому если вы поддержите это решение, мы его обязательно примем на
Совете Думы и пригласим наших спортсменов, сборную, пригласим оргкомитет для
того, чтобы поблагодарить за работу", – ответил Лебедеву председатель нижней
палаты парламента.
Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по
15 июля в 11 городах страны. Наша сборная впервые за три десятилетия вышла из
группы, но проиграла по пенальти в 1\4 финала хорватам. Чемпионом мира во второй раз
в истории стала сборная Франции, серебряные медали завоевала команда Хорватии,
бронзовые – сборная Бельгии.
Чемпионат
прошел без происшествий, россияне показали свое гостеприимство. Во всех городах
царила праздничная и дружеская атмосфера, иностранные болельщики получили
реальное представление о нашей стране и не раз высказывали благодарность за
великолепное отношение к ним.