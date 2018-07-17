Мероприятие стартовало во вторник, 17 июля

Мероприятие стартовало во вторник, 17 июляС 17 по 22 июля в Костроме проходит Большой летний фестиваль добровольцев.Об этом сообщили в молодежной палате города. В рамках мероприятия будут работать интерактивные площадки. Также волонтеры благоустроят дворовые и пришкольные территории, посадят деревья, почистят скверы и парки от мусора.Во вторник, 17 июля, в парке Центральный с 17 до 22 часов состоятся соревнования по аджилити - виду спорта с собакой. С 17 до 19 часов в Ботниковском сквере пройдет книжный фестиваль.