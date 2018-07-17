Приговор вынесли трем мужчинам

Приговор вынесли трем мужчинамВ Костроме впервые в России прошел суд по делу о криптовалюте.Обвиняемые - трое мужчин. Они попались на схеме обмена и обналичивания цифровой валюты. В офисе костромичей нашли больше десяти банковских карт, оформленных на их родственников и близких.Клиенты должны были перевести деньги на одну из карт. Злоумышленники переводили их в биткоины, а потом снова меняли на доллары или рубли и возвращали заказчику.Мужчины получали свой доход с каждой сделки. За все работы они получили не меньше 2,6 млн рублей. Злоумышленники получили условный срок - по полтора года. С их счетов в пользу государства передадут 1,5 млн.