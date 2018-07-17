14 тысяч дезодорантов раздала пассажирам администрация венского метрополитена. Дезодоранты со свежим унисекс-ароматом практически вырывали из рук. Аукцион невиданной щедрости проходил на шестой линии. На ней лишь половина поездов оборудована кондиционерами.

14 тысяч дезодорантов раздала пассажирам администрация венского метрополитена. Дезодоранты со свежим унисекс-ароматом практически вырывали из рук. Аукцион невиданной щедрости проходил на шестой линии. На ней лишь половина поездов оборудована кондиционерами. Эту линию можно сравнить с Филевской линией московского метро.Но наземная часть метро – это не только свежий воздух: летом на солнце вагоны нагреваются очень быстро. Вагоны венского метро для борьбы с перегревом решено оснастить солнцезащитными пленками на окна и вентиляционными решетками, сообщает ТАСС.Компания Wiener Linien задумала двухдневную раздачу дезодорантов в качестве компенсации за перегрев воздуха в вагонах."Из-за высоких температур человек острее воспринимает запахи", — подчеркнул представитель транспортной компании Даниэль Аманн.Но кампания по раздаче дезодорантов ограничилась одним днем. Главная причина: дезодорантов на раздачу во второй день не осталось. Побочная причина: несмотря на благие намерения транспортной компании не все восприняли кампанию по раздаче дезодорантов однозначно. Некоторые пассажиры решили, что им так намекают на неприятный запах пота от них в общественном месте.Компания Wiener Linien, обслуживающая работу венского городского общественного транспорта, намерена продолжить борьбу с неприятными запахами в метро австрийской столицы. В сентябре 2018 года на шестой линии венского метро запретят употреблять сильно пахнущую еду — донер, кебаб и пиццу.Что же касается раздачи дезодорантов, то, как добавляет Даниэль Аманн, компания возможно повторит ее в следующем году.В Москве в сильную жару, когда температура в метро превышала 28 градусов, в метро раздавали бутылочки с прохладной водой.