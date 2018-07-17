Молодой человек делал закладки

Молодой человек делал закладкиВ Муроме 19-летний молодой человек проведет в колонии семь за распространение наркотиков.Юноша хотел быстро заработать денег и договорился с неустановленным жителем соседего региона о поставке запрещенных веществ. Они обсудили все подробности по интернету. В результате в январе этого года молодой человек привез наркотики из Нижнего Новгорода и начал делать закладки.Он попал в поле зрения полиции. Правоохранители задержали юношу. Суд вынес по этому делу обвинительный приговор.