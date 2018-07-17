Она надеялась получить компенсацию за лекарство
Она надеялась получить компенсацию за лекарство
Жительница Мурома дважды переводила мошенникам деньги: она перечислила 191 тысячу рублей.
В первый раз она поверила незнакомым людям, что получит компенсацию за купленные лекарства. Когда женщина поняла, что деньги ей не вернут, она обратилась с заявлением в полицию.
После жительнице снова позвонили мошенники. Злоумышленники заявили, что она точно получит деньги, но для этого нужно внести еще один аванс. Поверив, женщина снова сделала перевод.
По данному факту полиция проводит проверку.