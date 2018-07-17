Она надеялась получить компенсацию за лекарство

Она надеялась получить компенсацию за лекарствоЖительница Мурома дважды переводила мошенникам деньги: она перечислила 191 тысячу рублей.В первый раз она поверила незнакомым людям, что получит компенсацию за купленные лекарства. Когда женщина поняла, что деньги ей не вернут, она обратилась с заявлением в полицию.После жительнице снова позвонили мошенники. Злоумышленники заявили, что она точно получит деньги, но для этого нужно внести еще один аванс. Поверив, женщина снова сделала перевод.По данному факту полиция проводит проверку.