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<a href="http://33live.ru/novosti/17-07-2018-v-rossii-nachalis-prodazhi-obnovlennyx-ford-tourneo-i-transit-custom.html" target="_blank">В России начались продажи обновленных Ford Tourneo и Transit Custom</a> - Микроавтобус Ford Tourneo Custom и фургон Ford Transit Custom появились у российских дилеров только сейчас, хотя процедуру рестайлинга пережили около года назад. При этом до нашей страны добралось довольно-таки ограниченное число вариантов новинок.