Он нападал на девушек и забирал ценные вещи

Он нападал на девушек и забирал ценные вещиВ Шарье осудили 43-летнего грабителя, который угрожал жертвам игрушечными пистолетом.Мужчину признали виновным в двух преступлениях. Он нападал на одиноких девушек и под угрозой убийства забирал у них ценные вещи - деньги, мобильные телефоны и золотые украшения. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.Одно из ограблений произошло в Шарье, второе - в Ярославле.Мужчина проведет в колонии общего режима 3,5 года.