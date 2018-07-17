Малыш попал под колеса автомобиля Ольги Филипповой

Малыш попал под колеса автомобиля Ольги ФилипповойВ Следственном комитете впервые назвали имя подозреваемой в гибели годовалого ребенка в коттеджном поселке Ладога. По предварительной информации, малыша сбила Ольга Филиппова, жена бизнесмена и главы «МРГ-Инвест».Трагедия произошла 26 июня. Мама оставила ребенка в прогулочной коляске и зашла домой. Пока женщины не было, малыш проснулся и выполз на дорогу. Там он попал под колеса микроавтобуса «Шевроле Экспресс». Ребенок скончался от полученных травм.По словам Ольги Филипповой, она не видела ребенка на дороге. Сейчас в рамках расследования проходят шесть судебных экспертиз. По их результатам решится вопрос об обвинении. Также правоохранители расследуют дело в отношении матери, которая оставила ребенка на улице одного.