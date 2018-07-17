Они провели мониторинг пяти муниципальных районов

Они провели мониторинг пяти муниципальных районовАктивисты Общероссийского народного фронта проверили детские лагеря в пяти муниципальных районах Владимирской области.Они мониторили состояние материально-технической базы, а также содержание и качество образовательных программ. Также в рейдах приняли участие родители детей, руководители учреждений и представители государственных органов.По мнению активистов, база большинства лагерей нуждается в значительном обновлении. Их смутили старые деревянные корпуса учреждения «Лесной городок» в Камешковском районе отсутствие газа.«Побывали в лагере «Солнечная поляна» в Меленковском районе и в лагере «Факел», что находится в Судогодском районе. Низкий поклон педагогическому коллективу лагерей и обслуживающему персоналу. Все делается для полноценного отдыха и оздоровления детей. И все же хотелось бы, чтобы в плане мероприятий по реализации Десятилетия детства была федеральная программа по реконструкции детских лагерей. Мы уже давно в 21 веке, а лагеря все из прошлого столетия», - рассказал детский омбудсмен Геннадий Прохорычев.Положительными примерами оказались «Олимп» в Собинском районе и «Лесная сказка» в Юрьев-Польском.