Строительство завода по выпуску продукции для ухода за комнатными и уличными растениями запланировано на 2019 год

Строительство завода по выпуску продукции для ухода за комнатными и уличными растениями запланировано на 2019 годСовременное предприятие по глубокой переработке торфа будет создано в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, сообщает пресс-служба администрации региона.Стартовал новый инвестиционный проект по разработке месторождения торфа и строительству предприятия по выпуску продукции для ухода за комнатными и уличными растениями. Соответствующее соглашение подписало между администрацией Владимирской области, ООО «Гарден Ритейл Сервис» и его управляющей компанией ООО «ФАСКО+».Инвестор производит средства защиты растений, тукосмеси, грунты, минеральные и органоминеральные удобрения. Компания в 2016 году получила лицензию на разведку и добычу торфа в Гусь-Хрустальном районе. Специалисты организации провели оценку запасов торфа на Суловско-Панфиловском и Иванищевском участках, выбрали площадку для строительства завода.На предприятие планируется трудоустроить более 20 человек, в этом году планируется добыча около 40 тысяч кубометров торфа. Строительство завода запланировано на 2019 год, в перспективе на торфянике и производстве будет задействовано от 50 до 200 человек.