Экс-участница телепроекта Дом-2 Алена Водонаева
раскритиковала футболиста Дмитрия Тарасова. Светская львица отметила, что
экс-супруга спортсмена Ольга Бузова знатно утерла ему нос.
Экс-участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева
раскритиковала футболиста Дмитрия Тарасова. Светская львица отметила, что
экс-супруга спортсмена Ольга Бузова знатно утерла ему нос.
Алена решилась пройтись по Тарасову после того, как узнала, что
спортсмен заложил два автомобиля, один из которых когда-то
принадлежал его экс-супруге. Звезда призналась, что терпеть не
может мужчин, которые после расставания требуют вернуть все подарки обратно.
По мнению светской львицы от таких женихов нужно держаться
подальше, ведь в один прекрасный день можно остаться на бобах. В исключение
Водонаева записала лишь Бузову, которая после развода с футболистом не только
смогла остаться при своем, но и заметно разбогатеть. "Так вот, девочки, будьте
готовы остаться на улице ни с чем. Оля работяга, которая не пропадет, но не все
девушки ведут популярное шоу, и, давайте быть честными, мало кто из нас
способен так утереть нос бывшему", – пришла к выводу Водонаева.
Звезда "Дома-2" добавила, что есть женщины, для которых
подарки и цветы не имеют значения. И они не требуют от любимых постоянных
материальных вложений. Однако любой девушке будет приятно, если любимый вдруг
устроит ей сюрприз. "Недавно я смотрела интервью вдовы режиссера Алексея
Балабанова Юрию Дудю. Она рассказала, что никогда не получала от него подарков,
кроме зубной щетки и красок для живописи, но объяснила, что их чувства были
выше материального", – привела пример Алена.
Водонаева уверена, что у Дмитрия Тарасова в любом случае
будет все хорошо. Новости о финансовом крахе пока еще нестабильного в материальном плане футболиста она считает надуманными.
"Ну и очевидно: худшее, что грозит Тарасову, – это "ссылка" в клуб рангом
пониже, где он зарабатывал бы меньше, но не настолько, чтобы продавать квартиры
и закладывать имущество", – цитирует едкий комментарий светской львицы 7Дней.ru.