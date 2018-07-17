Экс-участница телепроекта Дом-2 Алена Водонаева раскритиковала футболиста Дмитрия Тарасова. Светская львица отметила, что экс-супруга спортсмена Ольга Бузова знатно утерла ему нос.

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаевараскритиковала футболиста Дмитрия Тарасова. Светская львица отметила, чтоэкс-супруга спортсмена Ольга Бузова знатно утерла ему нос.Алена решилась пройтись по Тарасову после того, как узнала, чтоспортсмен заложил два автомобиля, один из которых когда-топринадлежал его экс-супруге. Звезда призналась, что терпеть неможет мужчин, которые после расставания требуют вернуть все подарки обратно.По мнению светской львицы от таких женихов нужно держатьсяподальше, ведь в один прекрасный день можно остаться на бобах. В исключениеВодонаева записала лишь Бузову, которая после развода с футболистом не толькосмогла остаться при своем, но и заметно разбогатеть. "Так вот, девочки, будьтеготовы остаться на улице ни с чем. Оля работяга, которая не пропадет, но не вседевушки ведут популярное шоу, и, давайте быть честными, мало кто из насспособен так утереть нос бывшему", – пришла к выводу Водонаева.Звезда "Дома-2" добавила, что есть женщины, для которыхподарки и цветы не имеют значения. И они не требуют от любимых постоянныхматериальных вложений. Однако любой девушке будет приятно, если любимый вдругустроит ей сюрприз. "Недавно я смотрела интервью вдовы режиссера АлексеяБалабанова Юрию Дудю. Она рассказала, что никогда не получала от него подарков,кроме зубной щетки и красок для живописи, но объяснила, что их чувства быливыше материального", – привела пример Алена.Водонаева уверена, что у Дмитрия Тарасова в любом случаебудет все хорошо. Новости о финансовом крахе пока еще нестабильного в материальном плане футболиста она считает надуманными."Ну и очевидно: худшее, что грозит Тарасову, – это "ссылка" в клуб рангомпониже, где он зарабатывал бы меньше, но не настолько, чтобы продавать квартирыи закладывать имущество", – цитирует едкий комментарий светской львицы 7Дней.ru.