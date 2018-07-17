Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки продемонстрировала готовность главы Белого дома выстраивать конструктивные отношения между Вашингтоном и Москвой, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Однако это стремление наталкивается на серьезное сопротивление внутри США, добавил он.

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки продемонстрировала готовность главы Белого дома выстраивать конструктивные отношения между Вашингтоном и Москвой, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Однако это стремление наталкивается на серьезное сопротивление внутри США, добавил он."По итогам этой встречи можно сделать вывод, что президент США понимает необходимость выстраивания конструктивных отношений с Россией", – прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин прошедшие в столице Финляндии переговоры российского и американского президентов. "Но совершенно очевидно, что этого не хотят понимать представители политической элиты США, в первую очередь те, кто имеет отношение к Демпартии", – добавил он.Вячеслав Володин уверен, что столь резкая реакция противников Трампа на его стремление нормализовать диалог с Россией связана с проигрышем кандидата от Демократической партии на прошедших выборах президента США. "Никак не могут смириться с поражением", – цитирует "Интерфакс" председателя Госдумы.Это заставляет демократов придумывать все новые аргументы против развития двустороннего сотрудничества Москвы и Вашингтона. "Однако, озвучивая свои обвинения в адрес России, они, на самом деле, делают все для ослабления своего президента", – подчеркнул Вячеслав Володин.Тем временем саммит в Хельсинки, подвергшийся атакам оппонентов Трампа, имеет чрезвычайно большое значение не только для США и России, но и для всего мирового сообщества. "Россия и США – это мощнейшие ядерные державы – страны, которые во многом определяют глобальную безопасность. И этой встречи ждали многие", – заметил председатель Госдумы.Встреч, по мнения Вячеслава Володина, можно назвать успешной – на ней было положено начало диалогу между Москвой и Вашингтоном. "Посмотрим дальше, как американская сторона сможет его реализовать", – добавил спикер нижней палаты парламента.Также он выразил надежду, что отношения между Россией и США будут развиваться и на уровне парламентов двух стран. "Пожалуй, это самая проблемная на сегодня часть наших отношений с коллегами из США", – заметил Вячеслав Володин. У нас парламентское измерение в наших отношениях находится на нулевом уровне. И об этом не случайно вчера в ходе встречи сказал президент", – подчеркнул он.