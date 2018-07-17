Основной голкипер футбольной сборной Бразилии и клуба итальянской Серии А Рома Алиссон может нынешним летом перебраться в чемпионат английской премьер-лиги. По данным инсайдера из стана римского клуба вратарем всерьез интересуется Ливерпуль.

Основной голкипер футбольной сборной Бразилии и клуба итальянской Серии "А" "Рома" Алиссон может нынешним летом перебраться в чемпионат английской премьер-лиги. По данным инсайдера из стана римского клуба вратарем всерьез интересуется "Ливерпуль".По данным Transmarcet.Com, "Рома" хотела бы получить за игрока сборной Бразилии 75 млн евро, но мерсисайдцы остановились на сумме 70 млн евро. После этого переговоры были прерваны, однако после чемпионата мира в России "Ливерпуль" обратился с новым предложением к римлянам и трансфер вполне может состояться в ближайшее время.