17.07.2018

2018-07-17 13:10:39

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (25 (9626) от 17 июля 2018 года).

ВИЗИТ КИТАЙСКИХ КОЛЛЕГ

Столичную полицию посетила делегация Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики. Читайте на странице 2.



НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении ведомственной медалью «За смелость во имя спасения» инспекторов ДПС ГИБДД ОМВД России по Чистоозёрному району Новосибирской области майора полиции Сергея Мартыненко и лейтенанта полиции Владимира Эйриха, проявивших смелость и решительность при спасении детей на пожаре. Читайте на странице 2.



ОБРАЩЕНИЕ К ЕВРОПРОТОКОЛУ

В настоящее время уже более 35% от общего количества зарегистрированных незначительных дорожно-транспортных происшествий на российских автомагистралях оформляются без участия сотрудников ГИБДД. Это позволяет существенно экономить время водителей транспортных средств, попавших в аварийную ситуацию, избежать заторовых ситуаций на дорогах, а также более эффективно, чем прежде, использовать личный состав дорожно-патрульной службы. Подробности читайте на странице 2.



ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

В Юридическом колледже на юге Москвы состоялся выпуск будущих сотрудников и молодых специалистов столичной полиции. Торжественное мероприятие прошло на плацу учебного заведения. Читайте на странице 3.



ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Детям сотрудников УВД по ЦАО столицы и воспитанникам Центра социальной помощи семье и детям «Семья» провели экскурсию в Музее УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. Ребята смогли познакомиться с работой ГИБДД и историей образования этой службы. Читайте на странице 3.



КИНОЛОГИЯ — ДЕЛО ТОНКОЕ

Всех гостей Центра кинологической службы на северо-западе города, конечно, сразу ведут к вольерам. Начальник ЦКС капитан полиции Валерий ИНКОВ и его заместитель лейтенант полиции Александра КАРАЛЬЧУК с любовью и гордостью рассказывают о своих питомцах, которые встречают разноголосым лаем. Подробнее на странице 4.



НА ПОМОЩЬ ПРИШЛИ… КОНСПЕКТЫ

В минувшем году старший лейтенант полиции Юлия Грибова завоевала «золото» на конкурсе профессионального мастерства. Несмотря на небольшой стаж службы, Юлия уже опытный эксперт-криминалист. Читайте на странице 4.



И ТОГДА, НА ПРОХОРОВСКОМ ПОЛЕ, РОДИНЕ ОТДАЛИ, ЧТО СМОГЛИ

Битва на Курской дуге, длившаяся 50 огненных дней и ночей, вошла в мировую историю, как одно из важнейших событий Великой Отечественной войны. Благодаря мужеству советских воинов, произошёл перелом в Великой Отечественной войне. Подробности на странице 5.



КАК ЗАЩИТИТЬ СВЯЗЬ

В Центре информационных технологий, связи и защиты информации ГУ МВД России по г. Москве работают 258 технически квалифицированных специалистов. Центр в своём составе имеет 14 отделов, которые занимаются не только обеспечением функционирования всех видов ведомственной связи, но и внедрением и развитием новейших технологий, защитой информации от ставших такими частыми в современном мире хакерских атак. Читайте на странице 5.



ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗ КОПЫТ

«…Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому. Вы меня понимаете?» Этот знаменитый монолог гениального пройдохи, создателя «Рогов и копыт» Остапа Бендера сегодня наверняка мог бы стать девизом современных ложных благотворительных фондов, коих в России возникло громадное множество. Подробности читайте на странице 6.



«НАША РАБОТА — ЭТО НЕ МЕДАЛЬ НА СОРЕВНОВАНИЯХ…»

Одним из вопросов, который в наше время особенно волнует общество, является современный многоаспектный миграционный процесс. Предлагаем вниманию читателей интервью по этой актуальной теме с президентом Общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России» Вадимом КОЖЕНОВЫМ , членом Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 7.



В НОВЫХ СТЕНАХ И СЛУЖБА КРАШЕ!

В полку охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве — долгожданное событие: 10 июля состоялось торжественное открытие отремонтированного административного здания по адресу: проезд Завода «Серп и Молот», д. 4А. Читайте на странице 7.



ПОЗДРАВИЛИ ДОБЛЕСТНОГО ВЕТЕРАНА

В Центральном административном округе столицы поздравили с 90-летием ветерана органов внутренних дел майора милиции Павла ЕРАСТОВА. Подробности читайте на странице 8.



НОВЫЕ АВТО ЗАСТУПИЛИ НА СЛУЖБУ

16 полицейских машин «Лада Ларгус» в современной комплектации получили полицейские, несущие службу на юго-западе столицы. На территории УВД по ЮЗАО состоялся смотр техники и передача её в территориальные отделы полиции округа. Продолжение на странице 8.



ВСТРЕЧА НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

Сотрудники Госавтоинспекции Западного административного округа г. Москвы продолжают профилактическую работу с детьми в летних лагерях. В свой профессиональный праздник инспекторы посетили летний детско-юношеский клуб «Лето побед», расположенный на Поклонной горе. Читайте на странице 8.



РОМАШКА — СИМВОЛ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Прекрасный подарок получили дети, отдыхающие в летнем лагере при Центре поддержки семьи и детства, расположенном на юге столицы. В гости к мальчишкам и девчонкам приехали полицейские из окружного УВД. Читайте на странице 8.



ИСКАТЬ БУДЕТ ЕСЬКА

Сотрудники Центра кинологической службы УВД по ЮВАО встретили пополнение — щенка по кличке Еська. Немецкая овчарка появилась на свет 3 месяца назад. Хозяйка щенка, младший инспектор-кинолог прапорщик полиции Анастасия Франкова, уже точно знает, на каком виде поиска будет специализироваться её четвероногая подопечная. Продолжение на странице 8.



НА ПОРОГЕ ТОПАЗОВОЙ СВАДЬБЫ

В июле торжественно пронёсся по стране Всероссийский день семьи, любви и верности. Личный состав отделения по связям со СМИ УВД по САО никак не мог обойти стороной прекрасный праздник. Читайте на странице 9.



ВСЁ ВЕРНЁТСЯ

В дежурную часть Линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово обратился 29-летний футбольный болельщик из Перу с просьбой принять меры к поиску потерянного на территории аэровокзального комплекса сотового телефона стоимостью 700 долларов США. Подробности читайте на странице 9.



ЧЕМОДАН ЧЕМОДАНУ — РОЗНЬ

В территориальный отдел полиции поступило сообщение из гостиницы, расположенной на юге столицы, о том, что у одного из постояльцев пропал чемодан с личными вещами. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Читайте на странице 9.



СОМНЕНИЙ НЕ БЫЛО

В территориальный отдел полиции поступило сообщение от гражданина Ирака о пропаже сумки с личными вещами. Мужчина обнаружил пропажу на Ярцевской улице, после того как вышел из такси. Подробности читайте на странице 9.



БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА НЕРАВНОДУШИЕ

У жительницы Зеленограда Веры Васильевны в одном из супермаркетов, расположенных на улице Гоголя, пропал мобильный телефон, о чём она заявила в полицию. Читайте на странице 9.



ПОМОЩЬ ОКАЗАНА ВОВРЕМЯ

В Главное управление МВД России по г. Москве поступило обращение от жительницы столицы. Оксана Александровна ТУЗОВА поблагодарила сотрудников ОМВД России по району Тропарёво-Никулино, которые помогли её 70-летнему мужу в экстренной ситуации. Подробности читайте на странице 9.



ПОБОРНИКИ «ЗАКОНА»

В истории этой переплелись воедино циничное пренебрежение законом, банальное вымогательство и алчность. Её участники — один из руководителей уголовного розыска подполковник полиции Михаил Павленко и оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по Молжаниновскому району УВД по САО г. Москвы старший лейтенант полиции Андрей Иванов (имена и фамилии изменены). Читайте на странице 10.



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ПРОВЕРОК В ОТНОШЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ

Порядок проведения служебных проверок в отношении федеральных государственных гражданских служащих системы МВД России утверждён приказом МВД России от 25 декабря 2015 года № 1230 «Об утверждении Порядка проведения служебных проверок в отношении федеральных государственных гражданских служащих системы МВД России». Читайте на странице 10.



УБОЙНАЯ СИСТЕМА, ИЛИ СМЕРТЕЛЬНЫЙ БУМЕРАНГ

Во времена описываемых событий, а это была зима 1997 года, продажа товаров через интернет-сети только начинала входить в моду. Криминальный же мир, как всегда, отреагировал чутко и оперативно. В Московский уголовный розыск стали поступать заявления от руководителей фирм интернет-продаж о разбойных нападениях на их курьеров. Подробности читайте на странице 11.



У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН...

Звонок с незнакомого номера. Вас приветствует приятный женский голос. Девушка обращается к вам по имени-отчеству и вежливо предлагает пройти комплексное бесплатное обследование в частном медицинском центре. Читайте на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.



ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА

(Окончание. Начало в № 24) 10 июля 1941 года немецко-фашистские войска развернули наступление на юго-западных и северных подступах к Ленинграду и в конце июля, неся большие потери, вышли на рубеж рек Нарва, Луга и Мшага, где были вынуждены перейти к обороне. Подробнее на странице 14.



ПОЛИЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ

Надо особо отметить, что 7 января 1803 года был утверждён штат (численностью в 45 человек) Канцелярии МВД, получившей название Департамента внутренних дел. Данное важное структурное звено имело свой достаточно внушительный спектр профильных полномочий. Продолжение на странице 14.



КАПИТАН СБОРНОЙ СССР

Взявшись рассказать про Игоря Нетто, я выставил в заголовок рассказа его капитанство в сборной СССР, решив, что это главная его честь. Да, наверное главная, ибо он был бессменным капитаном, и в московском «Спартаке» он был бессменным капитаном. Подробности читайте на странице 15.



ПЕРЕУЛОК, КОТОРОГО НЕТ

Уже много лет идёт разговор о возрождении системы вытрезвителей. И здесь возникает ряд вопросов: нужны ли эти специальные медицинские учреждения? Когда их откроют? К какой службе они будут относиться? Продолжение на странице 15.



ДЯДЯ ЛЁША — ПОЛИЦЕЙСКИЙ­БОГАТЫРЬ

(Продолжение. Начало в № 23,24.)

Пусть летят по свету вести,

Знает вся земная ширь,

Что в Москве, в таком-то месте,

Всем и каждому известен,

Проживает честь по чести

Настоящий богатырь… Читайте на странице 16.



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